Luis Suárez y Charles Leclerc protagonizan un encuentro viral en Miami antes del GP

La Fórmula 1 volvió a la acción este viernes con el Gran Premio de Miami, tras un mes de parón por las suspensiones de Bahréin y Arabia Saudita a causa de la guerra en Oriente Medio.

En la antesala de la cuarta carrera del Mundial, un momento llamó especialmente la atención: Luis Suárez y Charles Leclerc coincidieron en el Hard Rock Stadium, generando un encuentro que rápidamente se viralizó.

Ambos deportistas mantienen una colaboración con la marca deportiva Puma, lo que facilitó la reunión en un ambiente distendido, entre risas, conversación y juegos.

Intercambio de calzado y un reto a balón parado

Suárez, delantero del Inter Miami, y Leclerc, piloto de la Scuderia Ferrari, intercambiaron los zapatos que utilizan en sus respectivas disciplinas, cada uno firmando el par que entregaba al otro. Después, participaron en un desafío futbolístico que despertó la curiosidad de los presentes.

El reto consistía en marcar un gol entre los caños del rival desde distintas distancias, con la pelota quieta, como si se tratara de un penalti. Cada uno dispuso de cinco intentos. Suárez no falló ninguno y anotó los cinco disparos, demostrando su precisión habitual. Leclerc, en cambio, erró dos de ellos, aunque se lo tomó con humor.

Suárez, acompañado por su familia

El uruguayo acudió al evento junto a su mujer y sus 3 hijos, que disfrutaron del ambiente del paddock y del espectáculo de la Fórmula 1 en un fin de semana marcado por la expectación del regreso del campeonato.

Un momento de distensión antes de la competencia

El encuentro entre Suárez y Leclerc, más allá de la anécdota, reflejó la conexión entre dos figuras de élite unidas por una misma marca y por la voluntad de compartir un rato de diversión antes de que el piloto monegasco volviera a centrarse en la exigencia del Gran Premio de Miami.