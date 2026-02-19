Ferrari estrena un revolucionario alerón trasero, pero se encalla en Bahrein

Tras la buena impresión causada en pretemporada con el nuevo SF-26, Ferrari sigue innovando y este jueves Lewis Hamilton ha salido a la pista en la segunda jornada de test en Bahrein con un impactante alerón trasero que gira hasta 180º. Eso sí, poco han podido probar el experimental sistema, ya que un fallo de fiabilidad relacionado con el chasis ha dejado al heptacampeón toda la mañana en el box, tras completar solo cinco vueltas en la sesión matinal.

El nuevo reglamento da libertad en la gestión del mecanismo de apertura del alerón trasero y cada equipo prueba diferentes soluciones, unos al estilo del antiguo DRS y quienes con alternativas más originales como se ha visto en Alpine y ahora en Ferrari.

El flap superior del SF-26 rompe con todo. Una vez alcanza la posición horizontal en el momento en que se abre, el alerón continúa girando y se invierte completamente 180°. La parte delantera del alerón, con el logo de HP, termina girando aún más apuntando hacia abajo, mientras que la parte trasera, con el logo de IBM, queda orientada hacia arriba. Se genera así una expansión, con la parte delantera central del flap convirtiéndose en el elemento guía de los flujos de salida