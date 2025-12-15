Ferrari encara un crucial 2026 para acabar con las tensiones

El año pasado, Ferrari llegó a Abu Dhabi, la última ronda de la temporada, peleando por el título de Constructores contra McLaren. Este año el mismo equipo afrontó la cita de Yas Marina en condiciones muy diferentes: Ninguna victoria, solo siete podios (todos de Leclerc) y un cuarto puesto en la clasificación, último entre los equipos punteros, cifras que ilustran el desplome de la Scuderia en 2025.

Con los drásticos cambios en el reglamento previstos para 2026, la nueva era de la Fórmula 1 se presenta como una oportunidad de corregir el rumbo en Maranello, pero deja en el aire muchas incógnitas.

Tensión con el presidente

El presidente de la compañía Ferrari y el grupo automovilístico Stellantis, John Elkann, normalmente mantiene distancias con la gestión deportiva del equipo de Fórmula 1. Pero decidió intervenir cuando estaba celebrando el título mundial en el WEC y a la vez hubo descalabro en el GP de Brasil de F1. Las palabras de Elkann, duras y directas, generaron una gran controversia: “Los pilotos deberían hablar menos y centrarse en pilotar”, soltó en referencia a Leclerc y Hamilton.

Los dos pilotos respondieron con elegancia y sin entrar en polémicas con su presidente, aunque a lo largo de la temporada ninguno de los dos ha escatimado críticas al monoplaza SF-25 y a la compleja situación del equipo. Tras el GP de Hungría Hamilton llegó a decir era “un inútil” y que quizás "Ferrari haría bien en contratar a otro piloto". En Abu Dhabi, Leclerc tiró de ironía al sugerir que los más divertido de la carrera fue ver la batalla de los de delante en las pantallas de la pista.

También el 'team principal' de Ferrari, Fred Vasseur se ha visto permantemente cuestionado. El propio Elkann le confirmó en su puesto, anunciando su renovación a mitad de temporada, aunque los constantes rumores denotan un evidente problema de confianza. En Italia, muchos tifosi no le perdonan haber prescindido de Carlos Sainz, si bien hay que recordar que el millonario fichaje de Hamilton fue una propuesta de Elkann.

Obligados a reaccionar

Charles Leclerc y Lewis Hamilton necesitan luchar por un título mundial y 2026 será el año decisivo para su futuro en la Fórmula 1. Si el nuevo proyecto técnico no es lo suficientemente competitivo, ambos pilotos podrían optar por un camino diferente: Quizás la retirada para el siete veces campeón del mundo, que cumple 41 años en enero. Y muy probablemente un cambio de aires para el monegasco, que baraja tres propuestas de primer nivel.

El curso de 2026 representa un punto de inflexión para los de Maranello, volcados desde hace meses, al igual que el resto de escuderías, en el nuevo reglamento. Vasseur reveló recientemente que Ferrari "abandonó el desarrollo del SF-25 a finales de abril" para centrarse en su nuevo monoplaza.

Sin embargo, la F1 encara un horizonte marcado por las incógnitas y nadie a estas alturas es capaz de pronosticar qué equipos tomarán la delantera a partir de la próxima pretemporada, que arrancará oficialmente en el Circuit de Barcelona, del 26 al 30 de enero.