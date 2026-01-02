Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Ferrari despide a Guanyu Zhou

La Scuderia empieza el año anunciando que no cuenta con el chino, que fue piloto de Sauber en 2024 y reserva en Maranello en 2025

Scuderia Ferrari

Laura López Albiac

Año nuevo, vida nueva en Ferrari, que ha comenzado 2026 anunciando la despedida de su piloto reserva Guanyu Zhou. El chino, que se quedó si volante en Sauber a finales de 2024 y pasó a ejercer de probador en Maranello la temporada pasada, no continuará en su puesto, según ha oficializado la Scudería en sus redes sociales.

“Agradecidos por el compromiso y la contribución de Guanyu Zhou como piloto reserva de Ferrari esta temporada. Le deseamos lo mejor en el futuro”, han escrito en su cuenta de X. “¡Gracias! ¡Mucha suerte y nos vemos pronto!”, responde el piloto chino, que tiene como máximo objetivo regresar a tiempo completo a la F1 a partir de 2027, aunque no será fácil.¡

Zhou, primer y único piloto chino de la historia en la Fórmula 1, formó parte de la Ferrari Driver Academy entre 2014 y 2018. La llegada de Bortoleto y Hulkenberg le dejó sin asiento en Sauber, en plena transición a Audi, y como probador de Ferrari en 2025 tan solo se ha podido subirse al monoplaza en contadas ocasiones. 

Todo apunta a que Antonio Giovinazzi seguirá al frente del equipo de pruebas de la Scuderia, mientras que Zhou podría recalar como reserva en otro equipo de la parrilla a la espera de una nueva oportunidad.

