Ferrari despide a Guanyu Zhou

Año nuevo, vida nueva en Ferrari, que ha comenzado 2026 anunciando la despedida de su piloto reserva Guanyu Zhou. El chino, que se quedó si volante en Sauber a finales de 2024 y pasó a ejercer de probador en Maranello la temporada pasada, no continuará en su puesto, según ha oficializado la Scudería en sus redes sociales.

“Agradecidos por el compromiso y la contribución de Guanyu Zhou como piloto reserva de Ferrari esta temporada. Le deseamos lo mejor en el futuro”, han escrito en su cuenta de X. “¡Gracias! ¡Mucha suerte y nos vemos pronto!”, responde el piloto chino, que tiene como máximo objetivo regresar a tiempo completo a la F1 a partir de 2027, aunque no será fácil.¡

Zhou, primer y único piloto chino de la historia en la Fórmula 1, formó parte de la Ferrari Driver Academy entre 2014 y 2018. La llegada de Bortoleto y Hulkenberg le dejó sin asiento en Sauber, en plena transición a Audi, y como probador de Ferrari en 2025 tan solo se ha podido subirse al monoplaza en contadas ocasiones.

Todo apunta a que Antonio Giovinazzi seguirá al frente del equipo de pruebas de la Scuderia, mientras que Zhou podría recalar como reserva en otro equipo de la parrilla a la espera de una nueva oportunidad.