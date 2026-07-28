Ferrari se desinfla cuando más prometía: "Estos son los errores que pueden hacerte perder campeonatos"

En Maranello las vacaciones llegan con sabor agridulce. En Ferrari pasaron de ser el monoplaza con más papeletas a optar por la victoria en Hungaroring (Hungría) a verse superados por un renovado McLaren que llevó a Lando Norris de vuelta al sendero de la victoria. Un fin de semana de muchas incógnitas y que terminó con Lewis Hamilton y Charles Leclerc lamentándose del trabajo que aún queda por delante si quieren competir contra la potencia y buen ritmo del W17 de Mercedes.

La fábrica del Cavallino Rampante aterrizaba en suelo húngaro con buena inercia. La actualización que recibió en Barcelona desencadenó la primera victoria de Hamilton con la Scudería y dos citas después, en Silverstone, fue el monegasco quien se llevó la victoria. Estuvo también cerca en Spa-Francorchamps, donde Charles peleó por el triunfo con un intratable Antonelli que ya suma seis victorias este curso.

Lewis Hamilton en Hungría / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por todo y por mucho más se esperaba que el equipo estuviesen en las posiciones delanteras durante el fin de semana. De hecho, los dos monplazas se situaron dentro del 'top 3' en la primera jornada (con Leclerc primero en la primera sesión y Hamilton haciendo lo propio en la segunda). El sábado clasificaron en segunda y tercera plaza.

Se presentaba Hungaroring como un trazado favorable para ellos en un circuito en el que una falta de potencia en el motor puede ser maquillada por un buen chásis... condiciones que reúne actualmente el SF-26. Además, es uno de los favoritos del siete veces campeón, donde ha ganado hasta en 8 ocasiones. Pero la tónica del fin de semana cambió al 100% el domingo, con Kimi Antonelli salvando los muebles al ser tercero y Max Verstappen en segunda plaza. Charles y Lewis no pasaron de la cuarta y quinta plaza, respectivamente.

Las 8 victorias de Hamilton en Hungaroring

Una decepción que quedó latente en el box rojo. "Es difícil entender realmente el ritmo, porque te das cuenta de que, para empezar, no ha sido un buen domingo, ya que cuando estás en primero y segundo el viernes esperas mucho más que un cuarto y quinto", señaló Frédéric Vasseur, jefe de la escudería a los canales oficiales de la F1.

Un cúmulo de situaciones desafortunadas los llevó a no poder optar al podio. "Y en la parte alta de la tabla hemos cometido demasiados errores hoy, empezando por la salida, con una penalización, con el hecho de que Max nos adelantara en pista; cada vez que hacemos una parada en boxes, perdemos nuestra posición por 0,2 o 0,3 segundos. Todo ha salido mal, pero sin duda tenemos que hacerlo mucho mejor de alguna manera", sentenció.

A 50 puntos del liderazgo

A lo largo del curso, el '44' ha logrado cuatro podios y una victoria que lo han llevado a ser segundo en el campeonato. Actualmente está a 50 puntos del liderazgo de Antonelli. Pero parece bastante improbable que con carreras como la última pueda acercarse. "Estoy enormemente agradecido al equipo porque ha hecho un trabajo realmente excelente en esta primera mitad de temporada y creo que las últimas tres carreras no han sido las mejores para mí", dijo el británico ante Sky Sports.

Lewis fue sancionado con cinco segundos por exceder por 0,1km/h la velocidad en el pitlane. "¿Una oportunidad perdida para el equipo? En cuanto al resultado, sin duda. Este fin de semana deberíamos haber ganado…", se lamentó. "En las últimas tres carreras he cometido errores que me han salido muy caros. Y son estos errores los que pueden hacerte perder campeonatos. Si sigo así, no volveré a ganar nada", dijo a Canal+.

Charles Leclerc en Hungría / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

También Leclerc se mostró muy confundido por lo sucedido en pista y con el rendimiento del monoplaza. "No entendemos este comportamiento de montaña rusa. Con los blandos fuimos bastante bien. El primer juego de duros fue bien, pero con el segundo perdí el feeling sin saber la razón y al poner los blandos al final, también fuimos bien, pero ya estábamos rezagados", dijo. "¡Estos coches son complicados de entender!", expresó.