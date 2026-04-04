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FÓRMULA 1

Ferrari descartó a Antonelli, líder del Mundial, y ahora se arrepiente: "Era demasiado pequeño"

El italiano fue descartado por Ferrari hace ocho años cuando despuntaba en categorías inferiores, según desvela 'The Race'

Kimi Antonelli, líder del Mundial de F1

Kimi Antonelli, líder del Mundial de F1 / JOEL CARRETT / EFE

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Kimi Antonelli es el nombre del momento en la Fórmula 1. En apenas su segunda temporada en la categoría reina, pues el italiano solamente tiene 19 años, el de Mercedes se ha convertido en el líder más joven de la historia del Mundial de Fórmula 1 tras ganar dos de las tres carreras disputadas hasta ahora. Su talento no conoce límites y ahora, como suele suceder, muchos se levan las manos a la cabeza por haber desaprovechado la oportunidad cuando lo tuvieron en su equipo.

Es el caso de Ferrari. Con apenas 11 años, como desvela el medio 'The Race', Antonelli causó una enorme sensación en las categorías inferiores. Las miradas no tardaron en posarse en el italiano; Massimo Rivola, entonces director de la academia de conducción de Ferrari, quedó maravillado por su talento y aconsejó a la Scuderia atar a Kimi. Una apuesta lógica, pues desde un principio Kimi demostró estar por encima de sus rivales.

Sin embargo, la recomendación fue desestimada por Maurizio Arrivabene, por aquel entonces jefe de equipo de Ferrari, que consideró que Antonelli era "demasiado pequeño para ser una promesa seria". El citado medio recuerda que fue entonces cuando apareció Toto Wolff de por medio y no dejó escapar la oportunidad de que la estrella en ciernes firmara por Mercedes. El resto es historia.

KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W16, portrait podium during the Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026, 2nd round of the 2026 Formula One World Championship from March 13 to 15, 2026 on the Shanghai International Circuit, in Shanghai, China - Photo DPPI AFP7 15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Kimi Antonelli, líder del Mundial / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Y es que el italiano ha respondido a la confianza de su jefe de equipo desde el primer día. Su ascenso a Mercedes F1, como reemplazo de todo un Lewis Hamilton, pudo parecer una apuesta descabellada en un principio, pero ha demostrado ser un acto de valentía con un piloto que merecía la confianza. "Antonelli aún no había comenzado su temporada en la F2 cuando Wolff decidió que ocuparía el asiento de Hamilton en 2025", explica 'The Race'.

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El italiano es a día de hoy el piloto más joven de la historia en ser líder del Mundial de Fórmula 1. Lo hace en Mercedes, lejos de Ferrari, donde algún día ambos destinos podrían reencontrarse. Y es que en Maranello sueñan con recuperar la gloria pasada, y hacerlo con un italiano al volante sería un premio doble.

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