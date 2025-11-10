Ferrari, cuesta abajo y sin frenos

No hay luz en el final del túnel para Ferrari. El fin de semana en Interlagos terminó de la peor de las maneras para el equipo. Doble abandono de sus pilotos, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, y la sensación de que algo cada vez va peor en la mítica escudería italiana. Los de Maranello ya miran hacia adelante tras "un fin de semana para olvidar", tal y como aseguró Hamilton, pero lo cierto es que Red Bull ya ha logrado sobrepasarles en la clasificación del mundial de equipos.

No fue del todo mal el resto del fin de semana. Fue de menos a más, de hecho. El viernes en la clasificación para la carrera al Sprint, el monegasco se hizo con la octava plaza y el británico terminó undécimo. Remontaron unas plazas en la carrera de 24 vueltas, siendo quinto y séptimo, respectivamente. En la clasificación para la carrera larga, Leclerc fue 3º. Todo pintaba de escándalo para la salida del domingo, mientras que el panorama de Hamilton era un poco más desolador: tendría que partir justo diez posiciones por detrás.

Esto provocó que tuviese que remar de salida, por lo que ya en la primera curva sufrió el primer toque con Carlos Sainz. Quedó dañado su SF-25, pero el mazazo definitivo llegó tras otro contacto con Franco Colapinto. El alerón delantero del Ferrari acabó totalmente roto y, posteriormente, el británico fue sancionado por la FIA con cinco segundos. Terminó relegado a las últimas posiciones y en la vuelta 39, la 'scudería' le hizo retirarse por daños en la estructura del monoplaza.

Nuevo palo para el británico, quien no ha logrado resultados sólidos este curso más allá de la victoria al Sprint al inicio de temporada en China. El cambio de Mercedes a Ferrari surgió como una apuesta para relanzar su carrera pero, lejos de hacerlo, los resultados han empeorado. "En este momento, solo puedo creer que algo va a llegar después de todo esto que estamos viviendo", decía tras la carrera. "Estoy seguro de estar destinado a algo positivo. Quizá nos quitemos toda la mala suerte de este año. No nos rendimos", añadió.

Leclerc, 'KO' en la curva 1

No fue mucho mejor la jornada dominical para Leclerc. Tras un primer 'safety car', Oscar Piastri entró con todo en la curva 1 para luchar por la segunda plaza de la carrera. En el exterior de la trazada se encontraban paralelamente Kimi Antonelli y Charles Leclerc, por lo que en un intento optimista de adelantar del australiano, los tres protagonizaron un toque del que salió peor parado Leclerc.

Sea como sea, lo que está claro es que este Brasil terminó con el tercer in de semana con 0 puntos el domingo en lo que va de curso. Ya sucedió en China, cita en la que ambos fueron descalificados por incumplir el reglamento técnico. Luego vino Holanda, donde los dos pilotos salieron mal parados por accidentes. Y finalmente, Brasil. A los infortunios se le suma el hecho de que el monoplaza se ha estado comportando de forma extraña a lo largo del curso, con altibajos y mejores actuaciones el domingo que no el sábado en clasificación.

Cuartos en el mundial por equipos

La suma de factores ha provocado que la escudería se hunda en la clasificación por equipos. Hasta el GP de Brasil, Ferrari se encontraba por delante de Red Bull, tercera en la tabla tras Mercedes. McLaren ya se llevó el mundial de constructores en la cita de Singapur, y ahora lidera con 756 puntos. A estas horas, Ferrari se encuentra cuarta con 362 puntos. Queda justo detrás de Red Bull (366), que tiene a tan solo cuatro puntos. Se aleja también de Mercedes (398), que actualmente se encuentra a 36 puntos.