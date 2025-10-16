Ferrari confirma a Vasseur y se olvida de Horner

Ferrari no está interesado en Christian Horner. O al menos es el mensaje que han querido transmitir desde la Maranello en vísperas del GP de Estados Unidos. Los medios cercanos al equipo, incluídos Sky F1 Italia y Corriere della Sera, apuntan que Frédéric Vasseur ha sido confirmado oficialmente como team principal por al menos un año más.

El francés, que ya había renovado su contrato el pasado verano, ha sido ratificado por el consejo que encabeza John Elkann, presidente de Ferrari y el grupo Stellantis, tras una cumbre de urgencia celebrada a principios de semana para abordar la crisis deportiva que atraviesa la Scuderia.

En la reunión, Vasseur expresó su frustración e incomodidad por los constantes rumores y especulaciones en torno a su posición, que se han incrementado tras la filtración del posible interés por incorporar a Horner, después de que el británico haya llegado a un acuerdo económico para desvincularse de Red Bull tras dos décadas.

La cúpula de Ferrari tranquilizó a Vasseur prometiéndole un apoyo más consistente y visible en términos de comunicación mediática y gestión de la imagen pública, según se publica en Italia.

Una decisión lógica

La postura conservadora de Ferrari al mantener al técnico francés pese a los malos resultados cosechados esta temporada por la poderosa dupla formada por Charles Leclerc y el refuerzo estelar de Lewis Hamilton, tiene su lógica. No en vano el próximo año la F1 aborda su cambio de reglamento más importante y significativo en la era híbrida moderna.

Reemplazar al jefe del equipo en vísperas de trascendental reforma prevista para 2026 de Fórmula 1 habría sido un riesgo incalculable para Ferrari cuando sus rivales apuestan por la estabilidad.

Sin duda La Scuderia se encuentra en un momento complicado. Los resultados no llegan y en Italia la paciencia de los tifosi se agota y las críticas son abrumadoras. Más aún teniendo en cuenta las altas expectativas con las que empezaron el curso actual, después de la ambiciosa apuesta personal de Elkan por Hamilton.

No hay que olvidar que la última victoria del equipo data de 2024, en el GP de México, y la consiguió Carlos Sainz, el piloto ‘sacrificado’ para dar entrada al heptacampeón británico. Esta temporada Hamilton ha mostrado una alarmante falta de adaptación al SF-25 después de doce años pilotando un Mercedes y en sus momentos más bajos llegó a pronunciar una brutal sentencia: “Soy un inútil y quizá Ferrari haría bien en cambiar de piloto”.

Con ello, Lewis armó de razones a los que creen que podría anticipar su retirada si el proyecto de 2026 no da resultado. Y también a los partidarios de mantener a la pareja armoniosa que formaban Leclerc y Sainz.

Sin duda, la próxima temporada será un desafío para todos los equipos de F1, pero en el caso de Ferrari el exámen se centrará especialmente en Vasseur y Hamilton, obligados a mejorar un presente desalentador para volver a pelear por victorias y títulos.