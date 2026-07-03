Ferrari confirma que Hamilton seguirá en 2027

Frédéric Vasseur, team principal de la Scuderia Ferrari, ha despejado las dudas sobre el futuro de Lewis Hamilton y ha confirmado que el heptacampeón, de 41 años, seguirá pilotando en el equipo la próxima temporada, sin precisar la duración del contrato con el inglés.

Hamilton ha insistido siempre que su acuerdo 'multianual' con Ferrari iba más allá de 2026, aunque los rumores de retirada seguían presentes. Después de su desastrosa primera temporada de rojo, sus buenas actuaciones este año, incluída su primera victoria con los de Maranello en el GP de Barcelona-Catalunya, han reforzado su posición. La nueva generación de monoplazas y el año de experiencia previa le han devuelto al primer plano.

Es posible que Ferrari no anuncie oficialmente su continuidad, dado que no entiende como una renovación, pero si son especialmente significativas las palabras de Vasseur, que transmiten total tranquilidad al respecto.

El diario italiano 'Il Corriere della Sera' ha preguntado al jefe de Ferrari de manera directa: "¿Podemos anunciarlo? ¿Se quedará Hamilton en 2027?". Y Vasseur responde de modo contundente: "Sí".

"El año pasado subestimé la magnitud de la transición de Mercedes a Ferrari. Todo era nuevo para él, y Lewis no es de esos pilotos que cambian de equipo cada dos o tres años, como Carlos Sainz. Ahora conoce las herramientas, a la gente y nuestro enfoque. Y con los buenos resultados, ha entrado en una espiral positiva", explica el técnico francés.

Vasseur pone el valor a sus dos pilotos: "Trajimos a Lewis por la experiencia que aporta. También Charles (Leclerc) exige al equipo todos los días" afirma. Y añade: "No fabricamos coches de F1 a medida para uno u otro piloto. Como mucho, los coches se pueden crear siguiendo las instrucciones de los pilotos; su opinión es importante, pero hablamos de diferencias mínimas".