Ferrari cambia de piel en Monza para homenajear a la leyenda de Michael Schumacher

El Gran Premio de Italia siempre es especial para Ferrari. La Scudería corre en casa y no hay momento más especial para rendir homenaje a uno de los pilotos que más éxitos cosechó junto a ella: Michael Schumacher. Se cumplen 30 años de su aterrizaje en Maranello, del primer triunfo del 'Káiser' en el GP de Italia de con la Scudería y, además, otros 20 años desde su adiós a la fábrica. Un curso repleto de aniversarios relaciondos con la leyenda y que provocarán que para este GP, el SF-26 luzca distinto de lo habitual.

La decoración especial que lucirán Lewis Hamilton y Charles Leclerc este fin de semana está inspirada en el Ferrari F310 de 1996, el coche con el que el siete veces campeón comenzó a disputar carreras con la escudería del Cavallino Rampante.

Se trata de un monoplaza que lucirá un rojo intenso, dejando de lado el blanco de la cubierta motor característico en el diseño actual. Por otro lado, los dorsales de Lewis y Charles adoptarán tipografía retro. Por otro lado, el 'toque' de 'Schumi' llega con la firma del alemán en la cubierta motor. También se añadirán en el morro del coche las características siete estrellas blancas que Schumacher solía añadir en su casco. Todo pensado para homenajearle de la mejor forma posible.

Por otro lado, las llantas BBS serán doradas y los pilotos lucirán un uniforme especial. "Una decoración digna del hogar. Nuestra decoración de Monza está aquí, inspirada en el impacto duradero de Michael Schumacher en nuestro equipo", decía la Scudería en la previa al GP.

Se trata de un bonito homenaje a una leyenda, que conquistó 72 victorias de las 91 que ostenta en Fórmula 1, además de cinco títulos mundiales con la fábrica de los siete que acumula. "La etapa de Michael en Ferrari fue mucho más que victorias y títulos: su incansable búsqueda de la perfección, su atención al detalle, su disciplina y su capacidad para ser un verdadero hombre de equipo contribuyeron a crear una cultura que se convirtió en una de las características definitorias de la Scuderia", dijo Ferrari.

"Treinta años después, esa cultura sigue siendo parte fundamental de la forma en que Ferrari afronta la competición hoy en día. Por lo tanto, Monza es el lugar ideal para celebrar ese legado, no solo recordando los logros alcanzados, sino también reconociendo los valores que aún forman parte de Ferrari", sentenciaban.

Se trata de una cita importante para la escudería, puesto que se reunirá con sus 'tifosi', y por ese motivo, la celebración irá más allá de la pista. Los fans podrán ojear tres monoplazas históricos expuestos y de una exhibición del F2002, que estará pilotado por dos nombres muy reconocidos dentro de la fábrica italiana y del mundo del Gran Circo, Rubens Barrichello y Sebastian Vettel.

Sin duda, el otro gran protagonista del fin de semana será Kimi Antonelli. El piloto italiano se reencontrará con su afición en un momento muy especial de su trayectoria profesional: en su segunda temporada en la Fórmula 1, es líder del campeonato con 59 de ventaja sobre su compañero de equipo, George Russell. Acumula un total de seis victorias este curso, por lo que se ha convertido en un héroe nacional a sus 20 años de edad, uniéndose a otras estrellas actuales en deportes individuales como Jannik Sinner o Marco Bezzecchi.