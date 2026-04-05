Ferrari calienta motores para acogerse al ADUO

El reglamento de la temporada 2026 de la Fórmula 1 contempla medidas para ayudar a los motoristas que se hayan quedado rezagados respecto a los mejores, englobadas en el conocido como ADUO, el acrónimo en inglés de "Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora".

Según esta normativa, cada seis grandes premios se analizará el rendimiento de las unidades de potencia y aquellas cuyo motor de combustión (ICE) esté al menos un 3% por debajo del mejor, recibirán ventajas como la ampliación del límite de gasto o más horas en el banco de pruebas.

La cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudí por el conflicto en Oriente Medio no ha hecho cambiar el programa y tras el Gran Premio de Mónaco, previsto para el fin de semana del 5 al 7 de junio, se anunciarán cuáles serán los equipos que puedan beneficiarse del ADUO, tras haber hecho La FIA sus evaluciones en el GP de Miami, la ahora cuarta cita del calendario. En el GP de Barcelona-Catalunya, después de Mónaco, podrían ya aplicarse las modificaciones, aunque será difícil que estén listas en tan poco tiempo.

Parece claro que el debutante Cadillac (motor Ferrari), así como Audi y Aston Martin (motor Honda) aparecerán en este listado, con la duda de RB y de Ferrari. La 'Scuderia' se ha mostrado solvente en los primeros Grandes Premios en términos de carga aerodinámica pero no está a la altura en cuanto a rendimiento de motor. Su gran ventaja reside en las salidas al utilizar un turbo más pequeño que sus rivales. En carrera, esa opción se resiente y muchos dan por hecho que podrán acogerse al ADUO, algo fuera del alcance para el líder del Mundial, Mercedes, que marcará la pauta en las mediciones.

Antonelli lo tiene claro

Precisamente uno de los pilotos, Kimi Antonelli, tiene claro que Ferrari estará en entre los beneficiados y que esa ventaja convertirá a los de Maranello en un equipo más potente. "La ventaja actual de los motores puede cambiar porque a Ferrari le concederán el ADUO", argumentó el italiano en una entrevista reciente a 'Sky Sport'. "Se acercarán mucho más, porque su coche ya es potente, así que si además pueden mejorar el motor, se acercarán aún más", vaticinó.

La diferencia de Mercedes es de unos 20 CV, según se ha podido saber, por lo que parece claro que Ferrari optará al programa. El ADUO se plantea en dos niveles: el primero cuando la diferencia de potencia con respecto a los líderes supera el 2 por ciento, y el segundo, que se autoriza cuando la diferencia medible supera el 4%. Ferrari, según medios especializados, podría acogerse a la primera parte y ya habrían empezado a trabajar en ello, con vistas a incorporarlas en el segundo de los tres motores permitidos a los largo de la temporada.