FÓRMULA 1
Ferrari arranca al frente en Monza; Alonso y Sainz sufren
Charles Leclerc ha liderado el doblete de Ferrari en los Libres 1 del GP de Italia F1, que ha arrancado este viernes en el Autódromo de Monza. La pista más rápida del Mundial supone un duro escollo para Sainz (16º) y Alonso (21º)
Charles Leclerc ha liderado el doblete de Ferrari en los Libres 1 del GP de Italia por delante de Lewis Hamilton, a 0.173. La primera sesión de ensayos ha sido poco representativa, ya que los pilotos de la Scudería que no han llegado a montar neumáticos blandos. Con todo, han sido tres décimas más rápidos que el tercero, George Russell, que iba con blandos en su Mercedes.
Max Verstappen ha cedido su asiento al rookie Iwasa y el mejor Red Bull en pista ha sido el de Liam Lawson, cuarto clasificado a cuatro décimas del tiempo de Leclerc. El neozelandés sustituye por segunda vez consecutiva a Isack Hadjar, que ya causó baja en Zandvoort por una lesión de muñeca y aún no se ha recuperado.
El líder del Mundial Kimi Antonelli, que este domingo saldrá al fondo de la parrilla ante su afición tras confirmarse los cambios en su unidad de potencia de Mercedes, ha empezado quinto en este FP1, seguido por Lando Norris, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto.
Los españoles tampoco han llegado a rodar con blandos en esta primera toma de contacto con el asfalto de Monza, que estaba a 53º en un gran premio que la FIA ha declarado de extremo riesgo por calor. Carlos Sainz ha finalizado decimosexto con Williams (1'24''827 con medios), mientras que Fernando Alonso, con el mismo compuesto, se ha situado decimoctavo (1'25''780 ) , pero su mejor vuelta se ha eliminado por exceder los límites de la pista y el asturiano ha terminado penúltimo (21º).
La tanda inaugural se ha visto interrumpida durante unos minutos con bandera roja para retirar el Cadillac de Colton Herta. uno de los cuatro rookies que han participado hoy en estos libres y que apenas ha podido exprimir su oportunidad al volante del coche de Checo Pérez, al sufrir una avería.
GP de Italia. Libres 1:
1. Charles Leclerc (Ferrari) 1'23"008
2. Lewis Hamilton (Ferrari) 0"171
3. George Russell (Mercedes) a 0"304
4. Liam Lawson (Red Bull) a 0"425
5. Kimi Antonelli (Mercedes) a 0"636
6. Lando Norris (McLaren) a 0"711
7. Arvid Lindblad (Visa RB) a 0"794
8. Gabriel Bortoleto (Audi) a 0"998
9. Franco Colapinto (Alpine) a 1"020
10. Paul Aron (Alpine) a 1"169
11. Oscar Piastri (McLaren) a 1"176
12. Yuki Tsunoda (Visa RB) a 1"563
13. Nico Hülkengerg (Audi) a 1"618
14. Oliver Bearman (Haas) a 1"638
15, Browning (Williams) a 1"732
16. Carlos Sainz (Williams) a 1"819
17. Ayumu Iwasa (Red Bull) a 1"865
18. Esteban Ocon (Haas) a 2"844
19. Valtteri Bottas (Cadillac) a 2"976
20. Lance Stroll (Aston Martin) a 3"058
21. Fernando Alonso (Aston Martin) a 3"064
22. Colton Herta (Cadillac) a 6"914
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