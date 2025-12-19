Fórmula 1
Ferrari anuncia cuándo desvelará su coche de 2026
El jefe de la Scudería, Fred Vasseur, ha revelado la fecha en la que darán a conocer el monoplaza con el que entrarán en la nueva era la F1, aunque no el nombre del coche que pilotarán Hamilton y Leclerc
Fred Vasseur, team principal de Ferrari, ha revelado la fecha de presentación del coche con el que afrontarán el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1 en la temporada 2026. El francés, en un encuentro navideño con los medios, ha confirmado que desvelarán el nuevo monoplaza el 23 de enero, el mismo día elegido por Alpine en el calendario de presentaciones.
Eso sí, Vasseur se ha guardado el nombre del próximo coche de Charles Leclerc y Lewis Hamilton , que los de Maranello darán a conocer más adelante: “No quiero estropear la sorpresa", ha dicho.
"Puedo confirmar que la presentación será en Fiorano el viernes 23 de enero”, ha anunciado. Después los equipos pondrán rumbo al Circuit de Barcelona, donde tendrá lugar la primera sesión de test de la pretemporada 2026, a puerta jornada y a lo largo de cinco jornadas (26-30 de enero), si bien cada equipo deberá elegir solo tres para rodar.
No se ha explicado si Ferrari mantendrá la tradición y el mismo día de la presentación del coche llevará a cabo un ‘filmming day’ en el circuito de Fiorano para cubrir los primeros kilómetros. Tampoco se sabe por el momento los tres días que estarán en pista en el Circuit de Barcelona.
- Preocupación con Joan Garcia: 'Quieren evitar situaciones desagradables
- The Athletic': Maresca para sustituir a Guardiola
- Marc Bernal vuelve a ilusionar
- ¡El Barça quiere blindar a Flick con un contrato más largo!
- El 'bulo' del caso Negreira
- Álvaro Cortés está listo para dar el salto al primer equipo
- “Lamine se equivocó al elegir España en vez de Marruecos”
- Oficial: la Finalissima entre Argentina y España en Catar ya tiene fecha