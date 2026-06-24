Ferrari se aferra a la estadística para volver a romper el reinado de Mercedes

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 devolvió a Lewis Hamilton a la senda del éxito. Después de un 2025 gris, el británico arrancó el nuevo curso convencido y con buenas sensaciones y tras unos pocos grandes premios ha llegado finalmente su primera victoria como piloto de Ferrari. Un importante éxito para el de Stevenage con el que ponía fin a su segunda racha más larga sin lograr un triunfo en la Fórmula 1 (40 carreras) tras las 56 entre Abu Dabi 2021 y Austria 2024.

Este fin de semana, en Spielberg, Hamilton podría enlazar dos victorias, algo que no sucede desde una racha de tres entre Sao Paulo y Arabia Saudí en 2021, aunque el inglés solo ha conseguido la victoria en dos ocasiones en este escenario a lo largo de su carrera, en 2016 y 2020, como piloto de Mercedes.

El triunfo que supone además el primero para la 'Scuderia' en este 2026 en el que la entrada en vigor de la nueva reglamentación ha cambiado por completo el panorama respecto al año pasado. Una buena muestra es el vigente campeón, McLaren. Después de siete grandes premios, el equipo ha sumado 141 puntos, casi la mitad que el año pasado a esta altura de la temporada, cuando el casillero de la fábrica naranja contaba con 279. De hecho, entre los 9 equipos que han estado en las dos temporadas (Cadillac y Audi han debutado este curso), la vigente campeona es la que tiene mayor diferencial negativo de puntos a estas alturas entre un año y otro.

Lando Norris, durante una carrera / Europa Press

Mercedes, con la revelación de la temporada, Kimi Antonelli, lidera el campeonato aunque Catalunya reveló que hay un rival capaz de romper el dominio mostrado en los primeros compases de este campeonato. De hecho, la 'Scuderia' atesora un registro positivo en el trazado austríaco y es que en las 19 ediciones celebradas en Spielberg, ha conseguido poner en el podio a almenos uno de sus pilotos en 15 de ellas. Tan solo en cuatro ediciones no ha habido representación roja en el podio: en 1997, 2014, 2015 y 2021.

Leclerc, en horas bajas

El curso pasado, fue Charles Leclerc el que subió al podio, tercero después de los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. Lewis Hamilton se quedó a un solo paso en esa cita, cuarto, por delante de George Russell. El monegasco no llega a la cita en su mejor momento, después de dos abandonos consecutivos, en Mónaco y Barcelona. Nunca en su carrera ha abandonado en tres grandes premios seguidos y de hecho, si no pudiera cruzar la bandera a cuadros en Austria, sería el primero piloto de Ferrari con tres abandonos consecutivos desde Rubens Barrichello en 2002.

Leclerc, en los primeros libres de Mónaco / Scuderia Ferrari

Además, Ferrari es la escudería con más poles position en el Gran Premio de Austria (ocho), pero solo ha logrado una en sus últimas 12 participaciones en el país centroeuropeo (Charles Leclerc en 2019). En Austria, el ganador comenzó en la primera línea de salida en 10 de las últimas 13 ocasiones (76.9% - 7 desde la pole y 3 desde la 2ª plaza), tras hacerlo en 12 de las 25 carreras anteriores (48% - 6 desde la pole y 6 desde la 2ª posición).