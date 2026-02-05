Ferrari se adelanta a la FIA: asume legal el motor de Mercedes y acelera su plan para 2027

2026 será un año de muchos cambios en 'El Gran Circo' y la expectación para los próximos test de pretemporada en Bahréin, la semana que viene, es máxima. Con el nuevo reglamento, resulta difícil predecir qué escudería marcará la diferencia en esta nueva etapa. Con los cambios, la FIA busca coches más pequeños y ligeros, mientras que las unidades de potencia con protagonismo eléctrico también serán un factor determinante. Y precismente, este último aspecto ha traído cola a lo largo de las últimas semanas.

Mercedes se convirtió en la auténtica 'comidilla' en la Fórmula 1 en Navidades debido a una supuesta laguna en su unidad de potencia. Según se ha comentado a lo largo de las últimas semanas, Mercedes habría conseguido mantener la relación de su unidad de potencia de 18:1 en caliente para pasar al 16:1 estipulado en temperatura ambiente. Todo esto haría ganar hasta 15CVs y tres décimas por vuelta a la escudería alemana, que acabaría situándose por delante de sus rivales al inicio de la temporada.

Se trataría de una laguna en el reglamento que, si bien no está fuera de la legalidad, sí ha desatado una guerra entre los boxes presentes en el 'paddock'. Al salir a la luz estas informaciones, Honda, Ferrari y Audi presentaron una queja formal ante la FIA, considerando partir con cierta desventaja. Se enfocó tanto en Mercedes como en Red Bull, la otra escudería señalada por haber podido aprovecharse de este 'vacío' en el reglamento a la hora de desarrollar su nuevo motor junto a Ford, su nuevo proveedor para el curso que se inaugurará en menos de un mes.

En las últimas semanas, medios como 'The Race' apuntaron que la FIA se encontraba realizando reuniones separadas con las que esperaba poder calmar las distintas preocupaciones que existen entre las escuderías de la parrilla en relación con las lagunas legales del reglamento técnico. Sea como sea, y aún sin una resolución definitiva, el tiempo corre en contra del resto de fabricantes, que ya poco podrán hacer para adaptar sus unidades de potencia antes del inicio del mundial, fijado para el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Australia.

Ferrari se resigna y trabaja en 2027

Ahora, a la espera de una pronunciación formal por parte de la FIA, el periodista italiano Leo Turrini señala que Ferrari ya se prepara para que la FIA considere legal el 'truco' de compresión que tendrá el W17 de Mercedes. De esta misma manera, e intentando no quedarse atrás, el departamento de motores de la escudería con base en Maranello ya comenzado a trabajar en el motor de 2027 con "cambios sustanciales" para reflejar en sus unidades de potencia la decisión de la FIA de que la laguna es legal.

Sea como sea, tanto Ferrari como Mercedes se mostraron especialmente fuertes en los primeros test celebrados la pasada semana en Montmeló. Lewis Hamilton se llevó el mejor registro de la semana al volante del SF-26, con un 1:16.348. Arrebató, precisamente, el récord que había marcado George Russell con Mercedes (1:16.445) en la jornada anterior, la del jueves. Precisamente, la marca alemana se mostró totalmente satisfecha con la fiabilidad de su motor; Kimi Antonelli y George Russell rodaron entre ambos 500 vueltas, los que más vueltas dieron en cinco días.