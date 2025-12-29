Fernando Alonso vuelve a presumir de coche: esto es lo que vale y así es su Aston Martin Valiant

Fernando Alonso tiene una gran colección de coches. Envidiable, cuanto menos. El piloto de Fórmula 1 se ha dejado ver varias veces con diferentes bólidos exclusivos y caros que ahcen las delícias de los aficionados del motor. Hace unos días, Fernando, con su pareja Melissa Jiménez, con la que van a tener un hijo, se dejó ver por las calles del circuito urbano de Mónaco con un Mercedes CLK GTR, un coche exclusivo de carreras valorado entre 9 y 15 millones de euros.

Pocos días más tarde, el español volvió a presumir de coche, esta vez en redes sociales. Alonso mostró unas imágenes de su nuevo Aston Martin Valiant, un coche deportivo exclusivo desarrollado por la división 'Q by Aston Martin' en colaboración directa con el piloto. "Paseo perfecto de domingo. Valiant, lo tienes todo", excribió el asturiano en Instagram.

El bólido, que ha sido comparado por los internautas con el famoso Coche Fantástico, es un biplaza completamente negro, con matrícula monegasca y con el '14' habitual en los coches de Fernando. De transmisión manual de seis velocidades, la publicación incluye una foto del interior, donde se puede ver parte del volante, la carrocería y el cambio de marchas.

En el 'post' además, Alonso compartió una foto con Jiménez, la primera instantánea juntos que comparte la pareja.

¿Cuánto vale el Aston Martin Valiant?

El Valiant era un clásico de la marca Chrysler de los años '60. El modelo de la escudería de F1 posee un motor V12 biturbo de 745 CV y 753 NM de par motor. El coche tiene un precio de 2,3 millones y solo hay 38 unidades en el mercado.

Fernando Alonso junto al coche que ha diseñado, el Aston Martin Valiant. / AM

"El Valour fue una celebración espectacular del 110 aniversario de Aston Martin, que me impulsó a crear una versión más extrema, inspirada en los coches de carreras y enfocada a la pista, pero que también ofreciera una conducción emocionante en carretera. El Valiant nace de mi pasión por la conducción al límite. He disfrutado trabajando estrechamente con el equipo Q by Aston Martin tanto en el diseño como en las especificaciones técnicas, y creo que hemos creado una obra maestra", dijo recientemente Alonso en unas declaraciones sobre el proceso de creación del coche en el Festival de Goodwood, donde se presentó.