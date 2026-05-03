Fernando Alonso se lo toma con filosofía: "No tenemos ritmo ni en mojado ni en seco"

Ni el parón obligado de cinco semanas, ni el trabajo de estos días en la fábrica de Silverstone y en la de Sakura, han conseguido mejorar las opciones de Aston Martin en este Mundial de 2026. Fernando Alonso solo pudo ser decimoctavo en la clasificación del GP de Miami y se mostró poco optimista respecto a la carrera de este domingo, independientemente de la climatologia.

En la sesión de clasificación el asturiano sufrió varios problemas con los cambios de marchas, que fueron "subiendo marchas, tremendamente lentos y agresivos". "He perdido la sincronización de las marchas en algunas curvas y luego para reducir marchas también era muy aletatorio", explicó el de Aston Martin. "Ha sido la primera vez que lo hemos sentido así este fin de semana, hasta ahora ha ido bien, así que hay que entender bien qué ha pasado porque si mañana llueve, si el cambio no está limpio y los cambios de marcha no son relajados será muy difícil", explicó.

Al hilo de esta reflexión, Alonso fue claro y afirmó que "no va a cambiar nada en mojado o seco". "Está bien que haya un cambio por si suena la flauta pero creo que no tenemos ritmo ni en mojado ni en seco", afirmó, aunque intentó buscar un lado positivo. "Por práctica, si llueve, aprenderemos cosas. Solo Ferrari hace test privados con Pirelli con neumáticos de lluvia y nosotros no tenemos esa fortuna, así que mañana si llueve tendremos esos test", ironizó el piloto de Oviedo.

Tanto en la sprint como en la clasificación, Aston Martin pudo pelear con algunos de sus rivales como Cadillac, aunque para Alonso esto es más por "deméritdo de los demás" que por una mejora en su equipo.

Sin mejoras a la vista

"La última vuelta empezamos pasando por meta muy despacio, porque no tuvimos marchas saliendo de la última curva y cuando miré el volante en la primera curva iba cuatro décimas peor", explicó. "Lo fui reduciendo un poco esa distancia hasta el final pero cuando pierdes casi medio segundo por los cambiso de marcha aquí y allá creo que nos ha penalizado un poco", explicó el piloto, que considera que mejorar esra situación será lo más importante de cara a la carrera.

Alonso, en el box / Aston Martin F1

"El 17º (Lindblad) está como a un segundo delante nuestro y eso no hay cambio de marchas que lo pueda mejorar", zanjó al respecto.

La buena noticia para Aston Martin, tal y como reveló el asturiano, es que las vibraciones "han desaparecido" y no "tenemos problemas de fiabilidad" , por lo que confía en que no habrá problemas para finalizar el Gran Premio, como ya hicieron en Japón. Aún así, matizó que "nos quedan unos meses sin prestaciones y eso va a ser lo más duro de aguantar y lo más repetitivo".