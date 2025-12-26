Fernando Alonso sorprende en Mónaco rodando con su exclusivo coche: ¿Cuánto vale el Mercedes CLK GTR?

La pasión por los coches de los pilotos de Fórmula 1 no tiene ningún secreto. Conducir los bólidos más caros y rápidos del mundo en los circuitos lleva también a querer poseer los coches más exclusivos fuera de ellos. Un claro ejemplo es el de Fernando Alonso. El piloto de Aston Martin fue visto durante estas vacaciones de Navidad conduciendo un exclusivo Mercedes CLK GTR por las calles del circuito urbano de Fórmula 1 del Principado.

El español conoce bien esas calles ya que las ha memorizado en un trazado en el que ha corrido con diferentes coches y escuderías, como Aston Martin, Alpine, McLaren, Ferrari, Renault y Minardi. En este caso, el Mercedes conducido por Alonso era de clor gris y poseía matrícula monegasca con los números 1414, su dorsal en Aston Martin. Muchos fueron los internautas que compartieron imágenes del piloto a los mandos de este excusivo biplaza. Su mujer y futura madre de su hijo, Melissa Jiménez, se encontraba en el asiento de copiloto.

¿Cuánto vale el Mercedes CLK GTR?

El Mercedes CLK GTR es un coche pensado para carreras y solo hay 25 ejemplares en todo el mundo. El automóvil está valorado en un precio entre 9 y 15 millones de euros, dependiendo del modelo, y se estima que su valor se multiplique por cinco con el paso de los años.

Esta versión de calle del coche de carreras de Mercedes surgió por exigencias del reglamento del campeonato FIA GT, cuando fue recién fundado en 1997. Las marcas que quisieran participar en esta categoría tenía que crear 25 unidades homologadas y matriculables. El CLK GTR se aseguró el título de 1998 en la clase GT1 con solvencia en su temporada de debut y provocó que las demás marcas tuvieran que dar un paso adelante.

Estas versiones empezaron a salir al mercado para matricular a finales de 1998 con los primeros modelos prácticamente idénticos al coche utilizado en las carreras, sin las pegatinas de los patrocinadores. El CLK GTR, con un precio de más de 1,5 millones en su momento, fue el coche producido en serie más caro de entonces. Hoy en día, su valor ha aumentado exponencialmente. Un ejemplar de 2002 alcanzó los 10,2 millones de dólares en una subasta en 2023.