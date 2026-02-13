Fernando Alonso silencia la teoría de Enzo Ferrari sobre la paternidad: "Quiero ir medio segundo más rápido"

El mayor icono del automovilismo español es Fernando Alonso y desde su anuncio de regreso a la Fórmula 1, se empezaron a generar unas expectativas que nunca han terminado de cumplirse. Dieron inicio con la esperada victoria número 33 de su carrera, pero poco a poco las ganas fueron apagándose hasta que los seguidores del asturiano ya solo se conformaban con que consiguiera competir.

Aston Martin nunca ha llegado a ofrecerle un coche para luchar por el campeonato y la temporada pasada termino en la décima posición con 56 puntos, siendo un quinto lugar su mejor baza del año, en el Gran Premio de Hungría. No hubo poles y, mucho menos, la soñada vigesimotercera carrera ganada.

Fernando Alonso conduce el nuevo Aston Martin diseñado por Adrian Newey, en los test de pretemporada. / Altaf Qadri / AP

Ahora, sin embargo, parece que el curso nuevo podría ser sustancialmente diferente para el 'Nano', que se muestra ilusionado con el nuevo coche entregado por la marca británica, ya que está diseñado por el codiciado y afamado Adrian Newey, por lo que llega con un sello de calidad consagrado.

No obstante, la realidad es que durante los primeros tests Alonso se ha encontrado con algunos problemas técnicos y no ha conseguido estar entre los mejores tiempos de la parrilla, aunque eso no quita la ilusión de un piloto que con 44 años comentaba que su carrera se encuentra "al inicio de la segunda parte", haciendo una analogía con un partido de fútbol, en relación con el tiempo que resta para su retiro.

Fernando Alonso espera competir de una vez por todas con Aston Martin. / Aston Martin F1

Esta temporada, más allá de lo deportivo, será especial para él, puesto que estrenará paternidad junto a Melissa Jiménez, periodista de 38 años, este próximo mes de marzo. Aunque ella ya tiene tres retoños de una relación anterior, será el primero para el piloto, que se ha enfrentado a un tipo de preguntas de la prensa a las que no estaba habituado.

"Enzo Ferrari decía que el piloto que es padre pierde 0,5 segundos por vuelta", le recuerdan desde 'Jugones'. No obstante, no parece que sea un tema que le quite el sueño, puesto que lejos de preocuparse le sale reírse.

En su lugar, piensa que puede ser un extra de motivación: "Puede haber las dos teorías. La primera que dice que sí que puedes perder algo porque tienes esperándote en casa algo importante. Y el contrario, que es lo que me pasa a mí", señala Alonso, confiado.

"Cuando lo pienso, quiero ir medio segundo más rápido porque quiero que alguien se sienta orgulloso en casa", sentencia esa máxima que dijo el fundador de Ferrari. Sea como sea, veremos qué teoría se acerca más a la realidad a partir del fin de semana del 6 al 8 de marzo, con el Gran Premio de Melbourne, en Australia.