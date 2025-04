Fernando Alonso: "Si no me siento rápido, seré el primero en levantar la mano"

Aston Martin y Fernando Alonso están viviendo probablemente sus peores carreras desde que el asturiano desembarcara en la escudería británica en 2023 tras su paso por Alpine. La temporada 2025 de F1 ha empezado con resultados más que discretos con el asturiano sin haber sumado ningún punto hasta el momento, y con la escudería en la séptima plaza del mundial de constructores con solo diez unidades en su casillero.

La situación no parece que vaya a cambiar de cara al GP de Miami que se disputa este fin de semana y tampoco a corto plazo pero el binomio entre piloto y equipo se mantiene inquebrantable, aunque no se plantea nada más allá del próximo cuso. "Ahora estoy muy motivado, pero no puedo garantizarlo durante tres o cuatro años y comprometer al equipo. Así que dijimos: "Hagámoslo hasta finales de 2026" y, a partir de entonces, creo que tengo una relación increíble con Lawrence y Lance Stroll", explicó el asturiano en declaraciones que recogen los medios oficiales de la F1.

"Siempre estaré disponible para ayudar al equipo en lo que necesiten. Si es al volante, extenderé el contrato si así lo creen y me siento motivado. Si es en otra posición, o si no me siento lo suficientemente rápido, seré el primero en levantar la mano", avanzó el piloto asturiano, que no se pone fecha de retirada.

"No a los 50, pero no lo sé", apuntó, explicando que "quería correr este año sin duda y el próximo también por el cambio de reglamento, y quería experimentar el reglamento de 2026 y la llegada de Honda al equipo".

“Conduciré mientras me sienta rápido y competitivo y el equipo me necesite al volante”, zanjó al respecto, avanzando que continuará vinculado a Aston Martin más allá de su rol como piloto. "Mi contrato es mucho más largo que mi carrera deportiva, así que seguiré en este equipo muchos años en un puesto diferente", apuntó.

Con ganas de ayudar a Aston Martin

También habló el asturiano sobre su salida de Alpine, una escudería con la que no sentía que pudiera volver a conquistar un título. "Puede que lo consigan en el futuro, pero no a corto plazo; y yo no tengo un futuro a largo plazo; no correré para siempre. Así que, durante mi carrera deportiva, pensé que Aston Martin era un lugar mejor", afirmó, recordando que disfrutó mucho en 2023, siendo competitivo.

"Ahora disfruto del proceso en el que nos encontramos y de la construcción de este equipo del futuro. A veces digo que no somos el equipo del presente, y eso es lo que me gustaría tener, porque en el futuro no sé si estaré al volante. Pero haré todo lo posible para ayudarnos a conseguir los mejores resultados lo antes posible", aseguró un Alonso que sigue manteniendo su gen competitivo.