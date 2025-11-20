Fernando Alonso: "Mientras me sienta motivado y rápido, además de físicamente a nivel, seguiré compitiendo"

Fernando Alonso, después de los malos resultados del año pasado, afronta el Gran Premio de Las Vegas a la expectativa pero con optimismo. El asturiano, que fue uno de los protagonistas de la rueda de prensa previa al Gran Premio, junto a George Russell y Max Verstappen, analizó las opciones de su equipo, valoró la posibilidad de un GP sobre mojado y habló sobre su futuro en la F1, donde promete seguir dando guerra.

El asturiano fue cuestionado sobre las opciones de Aston Martin en cuanto a la clasificación en el Mundial de constructores. "Veremos. Como ha dicho George (Russell), el año pasado fueron mal en Singapur y este año han ganado. En Las Vegas sin duda nos costó el año pasado, así que no sé, quizás luchemos por algo", dijo en tono irónico, haciendo alusión a unas declaraciones del inglés con el que compartió rueda de prensa.

"Creo que va a estar apretado, va a ser estresante la clasificación, la Q1, Q2 y esperemos llegar a la Q3", deseó el piloto de Aston Martin quien avanzó que la clave estará en "fijarse en el año pasado", donde el 'graining' "fue un problema", por lo que habrá que "intentar mitigarlo en la configuración de mañana en los entrenamientos libres".

La lluvia, un problema

Los días previos al GP han estado marcados por las lluvias que han caída sobre Las Vegas. "Ayer llovió, hoy ha llovido un poco más de lo esperado, así que sí, deberíamos estar abiertos a todo", comentó. Aunque no se espera un fin de semana en mojado, el asturiano prevé que el escenario será complicado si finalmente el agua aparece para la carrera. "¿Cómo crees que será este circuito bajo la lluvia si está mojado? No es divertido", comentó en la rueda de prensa recordando que el circuito urbano es "rápido, con muchas líneas blancas" y "la visibilidad va a ser un reto bajo los focos".

Además, tiene claro que empeorará el nivel de agarre, "que ya es muy bajo en seco". "La temperatura es baja, así que puede ser divertido verlo, pero no conducir", afirmó.

Sin fecha de caducidad

Como es habitual, el veterano piloto asturiano fue cuestionado sobre su continuidad en la F1. A sus 44 años, Alonso aun no se ha planteado ese escenario y sigue teniendo ganas de seguir peleando en la pista.

"Quizás no esté listo ahora porque no he luchado por cosas, pero 2023 es un buen ejemplo. Estábamos ahí en los podios, así que sí, tengo confianza en mí mismo, confianza en el equipo de que el año que viene podemos hacer las cosas bien y luchar por cotas más importantes", explicó. "Mientras me sienta competitivo, motivado y rápido, además de físicamente a nivel, seguiré compitiendo", zanjó al respecto.

Respecto al nivel del coche en este 2025, el asturiano afirmó que el curso ha estado condicionado por el cambio de normativa en 2026 que "es enorme para todo el mundo y 2025 ha sido una temporada en medio de la nada". Según explicó Alonso, "no podíamos trabajar en el coche de 2025 tanto como nos hubiera gustado y el coche del que partíamos de 2024 no era el mejor. En la segunda parte de 2024 no fuimos competitivos y esa ha sido la base para 2025".

"Nos ha costado encontrar el camino esta temporada. Ha sido difícil para Aston sin duda y no estamos contentos con esta temporada, pero creo que era un escenario complicado", zanjó al respecto.