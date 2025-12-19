Fernando Alonso siembra su huella en el Circuit

Fernando Alonso se ha tomado muy en serio su labor de embajador del Circuit de Barcelona-Catalunya. Esta semana, en plena rumología sobre el futuro de alternancia en el calendario de la F1 al que parece encaminarse el trazado de Montmeló, el asturiano ha mostrado su compromiso por partida doble.

Para empezar, quiso hacer un llamamiento a sus fans de cara a la edición de 2026, en la que por primera vez tendrá zona de animación propia. "Hola a todos. Estoy en un sitio muy especial. Aquí, en junio de 2026, van a pasar cosas muy grandes. Os espero todos en Alonso Land. Solo quedan entradas de Pelouse, así que no os lo perdáis. ¡Nos vemos!", decía Fernando en las redes del Circuit.

Y este viernes, tanto las redes sociales del Circuit de Barcelona-Catalunya como en las del piloto, se han echo eco de una iniciativa en pro de la sostenibilidad , sumando a los trabajos de reforestación que se han llevado a cabo en la instalación y en el parque de Can Cabanyes de Montmeló durante el mes de noviembre y que han permitido plantar 200 árboles en las zonas más concurridas por el público durante sus eventos.

En concreto, Alonso ha plantado una encina junto a la Masia de la Moreneta, donde tienen sus oficinas los responsables del Circuit, que le han acompañado en la iniciativa.

De las 80 hectáreas que ocupa la pista catalana, aproximadamente una tercera parte (25 ha) corresponde a zonas verdes. Desde 2019, se trabaja para mejorar la biodiversidad mediante la creación de un ecosistema autóctono, autónomo, más atractivo y ambientalmente responsable, que además incorpora un valor educativo y lúdico gracias a los soportes descriptivos instalados en el propio bosque. El mejor ejemplo de este trabajo lo encontramos en el denominado bosque del Cráter, un espacio educativo gestionado con criterios de sostenibilidad forestal y situado entre la escuela del RACC y la zona de abonados.