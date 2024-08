Fernando Alonso se rinde a Mbappé :"Los aficionados del Madrid disfrutaremos con él"

Fernando Alonso y Pedro de la Rosa se han enfrentado en el juego del 'Tabú' de DAZN y han protagonizado una divertida entrevista donde desvelan algunos de los secretos mejor guardados del Mundial de F1 y de Aston Martin, y aparte, hablan sobre algunos nombres relacionados con el mundo del deporte.

En el juego del 'Tabú', el asturiano y el catalán han tratado de adivinar con preguntas y pistas a ídolos, iconos y estrellas de la talla de Kylian Mbappé, Carlos Sainz, Lawrence Stroll, Adrian Newey o Antonio Lobato.

Sobre Newey, uno de los nombres propios del paddock estas semanas y recién relacionado con Aston Martin por su supuesto acuerdo con la escudería de Silverstone, Pedro de la Rosa ha asegurado que “este te va a gustar” mientras el piloto español intentaba acertar con la figura del ingeniero.

También ha habido tiempo para hablar sobre el flamante fichaje del Real Madrid, Kylian Mbappé. Alonso, como aficionado del club blanco se ha mostrado muy contento con la llegada del delantero a la capital: "Muy contento después de una larga espera de 6 o 7 años en los que estaba el fichaje casi casi. Por fin ha llegado y será un refuerzo increíble para el Madrid, ojalá tenga éxito. Los aficionados disfrutaremos con él".

A lo que De la Rosa, entre risas, le contestaba: "este año no ganará LALIGA”. Ante esto, el piloto de Aston Martin no perdió la oportunidad de recordar el dominio del Madrid en Europa: "Con la Champions me vale".

Esta divertida entrevista de las dos figuras de la Fórmula 1 se puede ver totalmente gratis, solo hace falta un registro, en la plataforma de streaming de deporte.