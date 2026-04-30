Fernando Alonso revela su récord personal… ¡en el cambio de pañales!

Nuevo fin de semana de Fórmula 1 y segundo gran premio de Fernando Alonso con el título de 'papá'. El piloto, de 44 años de edad, acumula dos títulos mundiales en El Gran Circo en su palmarés pero sin duda, uno de los momentos más especiales de su vida se produjo hace algo más de un mes, cuando llegó al mundo su primer hijo, en común con la periodista Melissa Jiménez.

Las cosas no están yendo bien en Aston Martin este curso. El que prometía ser un gran año con el aterrizaje del 'gurú' Adrian Newey, como diseñador del AMR26, ha terminado en absoluta decepción con un coche lejos de ser competitivo y con muchos problemas de motor, vibraciones y fiabilidad.

Fernando Alonso, este jueves en Miami / Aston Martin F1

El parón que ha generado la cancelación de los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudí también ha servido para que en Silverstone y en la sede de Honda, proveedora de la unidad de potencia, se trabaje sin descanso con el objetivo de reducir los problemas que aparecieron en las tres primeras citas del curso.

El parón también ha servido para que el asturiano descansase y reflexionase sobre su futuro, del que mucho se ha especulado tras este inicio de campaña tan complejo. “Todavía no he empezado a pensar sobre el futuro. En Mónaco tuve conversaciones con Lawrence Stroll. Cenamos, pero no hablamos mucho de futuro, sino más bien del presente”, ha dicho ante el micrófono de la Fórmula 1. “En algún momento de este año, alrededor del verano o justo después, sé que tendré que tomar una decisión, pero estoy muy tranquilo. Debo hablar con mi familia antes de decidir qué hacer", sentenciaba.

"Soy rápido cambiando pañales"

Una familia que aumentó hace poco y que, seguro, ha sido una fuente de felicidad en medio de una temporada tan difícil. Precisamente, dejando a un lado la seriedad que rodea un fin de semana de carreras, desde la televisión del campeonato le preguntaron por un dato curioso. ¿Es igual de rápido Alonso cambiando pañales que en pista? Todo parece apuntar que sí.

El asturiano confiesa que el tiempo de cambiar un pañal de su hijo "tiene que estar por debajo de los 30 segundos". "Por las noches hay algún que otro momento que con todo el estrés... no sé si todo queda puesto bien, pero soy rápido", aseguraba el asturiano entre risas. Sin duda, un osasis en mitad del desierto en el que se ha convertido el curso 2026.