Fernando Alonso rebaja la euforia: "No hay ninguna posibilidad de puntuar"

El Mundial de F1 desembarca este fin de semana en Montecarlo para el Gran Premio de Mónaco, un escenario ideal para las grandes gestas donde la pericia de los pilotos gana protagonismo respecto al motor de sus monoplazas.

En las calles del principado todo es posible aunque ni siquiera su magia puede hacer que Aston Martin se acerque a las posiciones de privilegio, aunque solo sea por una carrera. Ni la experiencia de Fernando Alonso, ni sus capacidades como piloto, podrían meter al AMR26 este domingo en los puntos, tal y como reconoció él mismo en la previa del GP.

Siempre pragmático, el asturiano afirmó que "es difícil decir" dónde estará el Aston Martin este fin de semana, aunque seguro que no será entre las diez primeras posiciones que dan acceso a los puntos. "Creo que viendo las primeras carreras, diría que no hay ninguna posibilidad de puntuar, porque creo que los 10 primeros coches y los cinco primeros equipos están bastante por delante de los demás", afirmó en el encuentro con los medios.

Distintas alternativas

Para Alonso, hay varias alternativas en la parrilla a hacerse con esa posición casi de privilegio que ostenta Alpine como quinta fuerza del campeonato, pero Aston Martin no es una de ellas. En opinión del asturiano, si un Alpine "no rinde bien ese fin de semana, siempre hay uno que lo hace muy bien, como Haas en China. Racing Bulls siempre es muy rápido y cosas así. Así que estar en el top 10, creo que es muy difícil".

"Es Mónaco. Intentamos hacer lo mejor posible cada fin de semana. Hay un par de cosas en el coche que hay que mejorar y será una buena prueba aquí. Uno de ellos será, sin duda, la caja de cambios", explicó Alonso, recordando los problemas que tuvieron desde Miami, aunque apuntó que "Mónaco no es la pista para tener una reducción de marcha aleatoria.Te vas al muro y sólo eres un pasajero. Es lo que debemos corregir y Mónaco nos dirá la verdad".

De cualquier manera, Alonso reconoció que prefiere "correr aquí que en Monza. Necesitamos que todo encaje a la perfección, que no tengamos los problemas al bajar de marchas y que todo funcione. Canadá fue un fin de semana importante. Tengo ganas de subirme al coche".

Mientras que el ingeniero de pista de Aston Martin, Mike Krack, apuntó a que llegar a la Q2 en Mónaco "seria un éxito", Alonso se mostró menos optimista. "Soy realista porque estamos demasiado lejos. No estamos P13 o P14 y con el riesgo extra de Mónaco subimos. Somos el 20º o 21. El salto es mayor, aunque trabajamos desde Canadá en seguir prestando atención a todos los detalles", zanjó al respecto.

Fernando Alonso, durante el Gran Premio de Canadá / EFE

Cómo ya avanzó Krack, Fernando Alonso confirmó que los problemas en el asiento que lo dejaron fuera del Gran Premio de Canadá, ya se han solucionado. "Allí cambiaba por milímetros en el ángulo o el punto de presión y te puede dar a un nervio que termina castigando a tu sensibilidad", explicó.

No espera adelantamientos

Respecto a Mónaco, y pese a que desde la entrada en vigor de la nueva normativa se han aumentado los adelantamientos en pista, Alonso no cree que eso vaya a suceder en este escenario. "No habrá adelantamientos. Quizá uno o dos. La clasificación quedará determinada el sábado", aseguró el de Aston Martin.

"Llegando a Q3, se debería acabar en los puntos. Suena optimista, pero con unos buenos entrenamientos y ganando confianza, habrá que ver cómo evoluciona la pista. Cuando llegue el momento de la verdad en clasificación, tienes que ver cuál va a ser el nivel de agarre de la pista, la temperatura de la pista de los neumáticos, si va a estar más rápida que antes, habrá 22 coches en pista… muchas cosas fuera de nuestro control, pero sí que tenemos muchas controladas", concluyó.