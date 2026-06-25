Fernando Alonso pone orden a los rumores sobre su futuro: "Quiero ganar un mundial con Aston Martin, pilotando o sin pilotar"

El futuro de Fernando Alonso sigue siendo una incógnita. El asturiano atraviesa una etapa compleja a nivel deportivo, anclado al proyecto del AMR26 de Aston Martin, que sigue muy lejos de ser competitivo. En las últimas semanas, se ha especulado mucho sobre su posible fichaje por Alpine para el próximo curso, y en medio de todo este revuelo, el bicampeón ha puesto las cartas sobre la mesa.

Precisamente, durante la jornada del jueves Mike Krack, jefe de operaciones en pista en Aston Martin, se mostraba esperanzado de que Fernando continúe con la fábrica de Silverstone el próximo curso. "Hemos hablado de esto muchas veces, que los pilotos son los más afectados, los más expuestos a esto, y la forma en que lo manejan es admirable. Así que tengo grandes esperanzas de que sigamos trabajando juntos", decía Krack en unas declaraciones recogidas por 'Marca'. "Fernando no debería retirarse, es demasiado rápido", sentenció.

A las pocas horas, Alonso reaparecía ante los medios de comunicación y hablaba sobre su futuro, e incluso se animaba a poner una fecha límite. "No he tomado ninguna decisión aún, esperaré probablemente hasta las vacaciones de verano, que son en agosto. Después de verano vienen Zandvoort y Monza. Creo que por esas fechas probablemente decidiré qué hacer el año que viene", decía en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Fernando Alonso pilotando en el Circuit de Barcelona-Catalunya / Valentí Enrich / SPO

Pese a que se ve rápido aún para seguir en el mundo de la competición, no las tiene todas de seguir vinculado a la Fórmula 1."Seguiré compitiendo porque me siento rápido, motivado y me encanta lo que hago. No voy a dejarlo ahora porque no siento que sea poco competitivo ni creo que haya dejado de disfrutar de las carreras. Si compito en Fórmula 1 o no, eso ya es otra historia. Necesito disfrutar de la categoría, necesito disfrutar de la sensación de pilotar estos motores y de este reglamento. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta y hay muchas opciones para competir en el mundo del automovilismo", expresaba.

En medio de los rumores sobre que Flavio Briatore le querría en sus filas, Alonso también quiso posicionarse junto a Aston Martin, con quien se siente 100% compremetido. "Sigo amando la F1. También estoy comprometido con este equipo. Aunque no seamos competitivos, mi compromiso con el equipo y con el proyecto sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo que ha sido durante años", expresaba.

Si compito en Fórmula 1 o no, eso ya es otra historia. Necesito disfrutar de la categoría, necesito disfrutar de la sensación de pilotar estos motores y de este reglamento. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta y hay muchas opciones para competir en el mundo del automovilismo Fernando Alonso — Piloto de Aston Martin

"Hay muchas cosas que, en cierto modo, hemos construido juntos", expresaba. "Como he dicho muchas veces, este equipo tiene ciertas garantías de que triunfará y luchará por los campeonatos. No sabemos si será el año que viene, dentro de tres años o dentro de ocho. Esa es probablemente mi limitación, pero quiero ganar un mundial con Aston Martin, pilotando o sin pilotar. En mi caso, ese compromiso es el mismo", expresaba.

Además, confía en las personas que están trabajando en el proyecto. "Creo en este proyecto y contamos con las personas adecuadas. Obviamente, contamos con lo mejor de lo mejor: Adrian Newey", decía. "Tenemos a Honda; empezamos con el pie izquierdo, sí. Lo entendemos, pero estamos intentando poner las cosas en su sitio lo antes posible", expresaba.

Además, desvela el trabajo que hay detrás de todo lo que se ve en pista. "Somos muy trabajadores. En Honda son muy trabajadores y en Aston Martin también; somos mil personas que trabajamos duro. Van de lunes a domingo a trabajar ocho horas para solucionar nuestros problemas, y se solucionarán, es cuestión de tiempo", sentenciaba.