Fernando Alonso no pincha el globo: "La segunda parte de la temporada será diferente, a McLaren le doblaban al empezar 2023 y ganaron después”

La temporada de Aston Martín, la primera bajo el auspicio de Adrian Newey, no ha empezado de la mejor manera posible como han evidenciado los primeros test que se han celebrado en Bahréin. Tres jornadas para comenzar a comprobar el potencial del trabajo realizado durante el invierno y que en el caso de los de Silverstone ha puesto sobre la mesa que queda mucho por hacer.

Aston Martin ha tenido problemas desde el primer día en el que Stroll apenas pudo acumular unos kilómetros en pista. En la segunda, Fernando Alonso alcanzó las 98 vueltas, aunque se bajó del coche con sensaciones no demasiado positivas. En la última jornada, las cosas no han mejorado. Lance Stroll ha dado 54 vueltas sin contratiempos y un mejor tiempo de 1:38.423 a más de 4 segundos y medio de la cabeza, muy lejos todavía y ha tenido que bajarse del coche por la tarde con problemas en el motor.

Una primera toma de contacto que deja algunas incógnitas y mucho trabajo de cara a la siguiente tanda de test prevista para la próxima semana. “Hay vueltas en las que tenemos altibajos de ocho décimas por cambiar un ajuste, así que puede que desbloqueemos segundos. Esperemos tener una imagen más clara la semana que viene", explicó Fernando Alonso desde Bahréin en declaraciones que recoge 'As'. El asturiano, fiel a su estilo, se mostró realista; "no vamos a ser los más rápidos en Melbourne. Empezamos en el lado lento, pero es difícil saber exactamente dónde”.

Pese a todo, Alonso dejó un espacio al optimismo, aunque a largo plazo. “La segunda parte de la temporada será diferente en nuestro caso, aunque empecemos más despacio podemos mejorar. A McLaren le doblaban al empezar 2023 y ganaron después”, apuntó.

el piloto confía en el potencial de Adrian Newey, el ingeniero estrella de la Fórmula 1, y la gran apuesta de Aston Martin para luchar por los éxitos. "En el chasis no hay dudas, tenemos al mejor con nosotros. Después de más de 30 años de Adrian Newey dominando el deporte nadie tiene dudas de que encontraremos el camino para tener el mejor coche. En cuanto a la unidad de potencia tenemos que esperar cuando desbloqueemos todo el rendimiento sabremos donde estamos y qué está fallando y entonces trabajar duro", dijo para los medios de la F1.

Perderse Barcelona, un handicup

Para el asturiano, estos test en Bahréin están siendo los primeros pasos del AMR26 en este 2026, por lo que es normal que se estén encontrando problemas. "Necesitamos desbloquear más rendimiento. Perdernos Barcelona no fue ideal. Esta es nuestra primera prueba así que todavía tenemos que ir paso a paso a entender el coche. Estamos un poco atrás, tenemos que admitirlo, pero esperamos que haya tiempo para mejorar", explicó el piloto de Aston Martin recordando que Aston Martin apenas pudo acumular experiencia en los test a puerta cerrada en el Circuit. De los tres días que cada equipo podía rodar, los de Silverstone apenas usaron dos. Llegaron el jueves con Lance realizando tan solo tres vueltas y continuaron el viernes con 66 giros para Fernando Alonso.

"Es la primera vez que ponemos el coche en pista, no hemos hecho ni 'filming day' ni nada previo. Estamos descubriendo muchas cosas sobre la marcha y esperamos poder ponerlo todo a punto", analizó el de Aston Martin respecto a los problemas de estos primeros días de test.

"Por eso encontramos pequeños problemas aquí y allá en cada carrera. Esto afecta a nuestro programa. Si no se puede correr con fluidez, no se puede desarrollar la configuración", continuó el asturiano. "Otros equipos probablemente superaron estas dificultades durante sus días de rodaje o los primeros días en Barcelona; desgraciadamente, nosotros las estamos viviendo ahora", continuó.