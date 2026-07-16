Fernando Alonso solo piensa en el Mundial: "El objetivo es llegar a casa a ver la final"

El principal foco de Fernando Alonso este fin de semana es el mismo que el de la mayoría de españoles: la final del Mundial de fútbol. En su rueda de prensa previa al Gran Premio de Bélgica, el fútbol, que ha invadido el paddock este jueves en Spa, cogió cierto protagonismo. ¿Cómo está siguiendo el asturiano los partidos de la Selección?

"Como todos los españoles, seguimos al equipo, los apoyamos desde la distancia y les damos fuerza cuando lo necesitan. Saben que tienen todo el país detrás de ellos. He visto la mayoría de los partidos, a veces la segunda parte no porque tenía otras tareas en casa. El domingo creo que es a las 21h, va a ser complicado porque vamos a volar a casa, así que tal vez la segunda mitad será el momento en el que veré algo. Creo que va a ser un partido muy apretado pero, obviamente, todos esperamos que España gane", ha explicado Fernando.

La última vez que una final de un Mundial de fútbol coincidió con una carrera de Fórmula 1 fue en 2010, cuando la Roja se proclamó campeón y Alonso se jugaba el título con Ferrari. "Será muy diferente porque no esperamos mucho este fin de semana. El foco principal del domingo será llegar a casa y ver el partido", confiesa.

También se habló de Fórmula 1, aunque no demasiado: "Todavía, incluso si estás detrás, disfruto de lo que hago, compites con otros 21 coches en la pista. Cierras el visor y estás feliz dentro del coche. Así que sí, creo que esos momentos de la carrera, cuando empiezas esas dos horas, estás fuera del resto del mundo y estás en tu propia zona dentro del coche, disfrutando. Y luego, fuera del coche, seguro, el foco será mirar el partido", ha advertido el bicampeón español, que no recibirá mejoras en su Aston Martin hasta la próxima semana en Hungría.

"Es divertido conducir estos coches. Si conduces coches de la generación anterior, diría que no. Porque eran muy diferentes y tenían un modo de ataque puro y conducir hasta el límite... ya no lo hacemos. Pero disfruto de competir contra el resto. Cuando bajo la visera no noto nada nuevo en las reglas. Sólo estoy luchando contra el coche de al lado. Y todavía estoy disfrutando de lo que hago. Si estuviera solo en la pista, probablemente no disfrutaría mucho de conducir estos coches. Pero como estoy con otros 21 coches, disfruto mucho", ha insistido.

Será complicado disfrutar de Spa, por la posición de Aston Martin y por el reglamento: "Es la nueva Fórmula 1. No quiero ser negativo, tengo coches antiguos, además de todos los que tengo en mi museo, tengo coches antiguos de 2007, 2012. Tengo mis propios Fórmula 1 que conduzco de vez en cuando y los disfruto mucho", ha apuntado Fernando.

Sobre las mejoras de la semana que viene en Hungría, esas que pueden cambiar el año, Alonso se ha mostrado prudente: "Creo que es difícil poner un número sobre la mejora o la estimación, es más para el equipo demostrar la dirección correcta. La filosofía del coche no era la correcta y lo cambiamos. Hicimos diferentes modificaciones, redujimos el peso. Así que un gran esfuerzo de la fábrica para arreglar algunos de los problemas que vimos a principios del año", ha señalado.

"Más que poner un número, creo que ganar confianza en lo que estamos haciendo para el próximo año. Veremos el próximo fin de semana y tal vez después de finde también tendremos una mejor comprensión. Incluso el martes, después de la carrera, tendremos test para comprobar en Budapest y sacar conclusiones", ha zanjado.