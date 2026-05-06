Fernando Alonso se pasea por Mónaco con un exclusivo coche de 10 millones... ¡y único en el mundo!

Pese a que la vida no sonríe a Fernando Alonso en lo profesional, en lo personal se encuentra en una etapa feliz y plena. El piloto de Aston Martin se convirtió en padre primerizo hace algo más de un mes y tiene una vida tranquila en Mónaco, donde de tanto en tanto es captado conduciendo auténticas joyas automovilísticas. La última, un exclusivo coche... tanto que es el único modelo del mundo.

El asturiano, a sus 44 años, atraviesa una etapa compleja en su carrera deportiva. 2026 se presentaba como el año del regreso al podio de Aston Martin, con la memoria de aquel anhelado 2023, pero lejos de la realidad el AMR26 batalla con el recién aterrizado Cadillac por el puesto a peor coche de la parrilla actual.

El que prometía ser un ambicioso proyecto liderado por el 'gurú' Adrian Newey, ha terminado en un coche poco fiable, con un chasis y un motor Honda más que cuestionables, y con vibraciones en el motor que son un auténtico quebradero de cabeza para los pilotos fin de semana tras fin de semana.

La Fórmula 1 afronta ahora tres semanas de pausa hasta el próximo GP, el de Canadá. Es por eso que el bicampeón de Fórmula 1 aprovecha estos días para relajarse en casa junto a su familia. Pero también hay tiempo para el ocio. Durante la jornada del martes fue visto con un icónico Ferrari F40, creado para el 40 aniversario de la marca y el último aprobado por el mismísimo Enzo Ferrari. Fue producido entre 1987-1992. Con un motor V8 biturbo de 478 HP y un chasis ligero de fibra de carbono, fue el primer coche de producción en superar los 320 km/h.

Pero la joya de la corona la sacó este miércoles. El asturiano fue visto por las calles del principado, concretamente en el mítico túnel del Circuito de Mónaco, con un exclusivo Pagani Zonda 760 Roadster. Se trata de una unidad que recibe el nombre de 'Diamante Verde'. Es único en este color que existe en el mundo. De hecho, del modelo Zonda se producían aproximadamente diez unidades por año, por lo que el resto de 'hermanos' de esta pieza automovilística también son muy exclusivos.

Esta joya automovilística ronda los diez millones de euros y se trata de un coche descapotable con un motor de 650 CV que puede alcanzar el 0-100 en tres segundos y medio. Con un chasis de fibra de carbono tiene un peso de 1280 kilos y puede alcanzar los 345 km/h. Una vez más, Fernando demuestra que es un enamorado de las cuatro ruedas... incluso fuera del circuito.