Fernando Alonso, optimista: "Tenemos que ver la luz"

Fernando Alonso ha sacado a relucir su versión oprimista tras la clasificación del GP de Austria. Y eso que poco o nada ha cambiado y este domingo los dos Aston Martin volverán a salir últimos en parrilla. El asturiano ha lanzado un mensaje de ánimo a su equipo por radio: "No estamos donde queremos, pero nos vamos acercando", ha dicho subrayando esas 9 décimas que les separan ahora de los Cadillac que tanto se han reforzado este fin de semana, con diez evoluciones.

"Estabas muy positivo en la radio", le ha comentado un periodista. "¿Ves? Siempre soy positivo en la radio. Por supuesto, creo que todos los mensajes son conversaciones privadas. En el equipo enfrentamos algunos desafíos este fin de semana, con la altitud, una pista muy exigente, muy dependiente en la energía. Y creo que hemos hecho una buena clasificación, sacando el máximo partido del coche. En otras no lo sacábamos, siempre teníamos algún problema de consistencia en la entrega de potencia o la gestión de la energía”, ha analizado.

“Hemos conseguido tener consistencia aquí, vuelta tras vuelta. Hemos mejorado mucho la conducción, cómo se comportaba el motor a bajas revoluciones, desde los Libres 1 a la clasificación. Y con el cambio, empezamos con el pie torcido el viernes y mejoramos mucho. El viernes tuvimos un problema en el motor, pero lo hemos solucionado. Creo que ha habido mucho trabajo este fin de semana”, ha añadido.

"Creo que el despliegue ha sido un poco inconsistente durante la primera parte del año y llegábamos a la qualy con una velocidad diferente en las rectas y en las curvas", ha reconocido Alonso, que destaca el avance en este aspecto: "Hemos puesto mucho énfasis aquí para mejorar. Creo que ha sido la primera qualy del año en la que tuve el mismo despliegue en las tres vueltas y eso me permitió empujar hasta el límite en cada curva porque sabía la velocidad de la aproximación a la siguiente curva. Los pasos que hicimos desde FP1 a la qualy fueron muy prometedores. Estamos detrás en la parrilla, incluso detrás de Cadillac, nuestro rival más cercano, que hizo un gran paso aquí con las mejoras. Pero el equipo sigue trabajando como si estuviéramos luchando por los puntos o los podios", ha insistido.

"Esto es importante, es muy difícil motivarte cuando estás ultimo cada fin de semana. Pero en el equipo nadie se rinde, están trabajando para mejorar en cada sesión. Así que desde el punto de vista del piloto, te da esa motivación para no rendirte tampoco porque ellos no se rinden", dice Alonso, que espera, como todos en Silverstone, el paquete de novedades que puede sacarles del 'pozo'. “Está previsto entre Hungría o Zandvoort, una de las dos”, ha matizado.

Cuando lleguen sabrá a qué atenerse: “Todo dependeré del coche, de las piezas que nos den. Si nos dan una o dos décimas, no es suficiente. Si nos dan tres segundos, es mejor. Hay que esperar a que ese paquete sea realmente importante y que encontremos la dirección. Este año parece que hemos empezado con el pie cambiado y tenemos que ver la luz", ha concluído.