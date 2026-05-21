Fernando Alonso, sobre las mejoras en Aston Martin: "No creo que el rendimiento vaya a cambiar"

Se antoja un nuevo fin de semana complicado para Aston Martin. Pese a que las sensaciones no son igual de malas que al inicio de temporada, y que sus dos pilotos fueron capaces de terminar la carrera dominical en Miami, aún hay mucho trabajo por delante. Y eso que en Silverstone, se trabaja a contrarreloj para hacer del AMR26 un coche más competitivo. En Canadá se esperan mejoras. Pero Fernando Alonso asegura que no será nada del otro mundo.

La prioridad a la hora de llegar a Canadá era recuperar la fiabilidad. Algo que parece que han conseguido. "En Miami dimos un buen paso con la fiabilidad de la batería. Ese problema ya no existe", dijo Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, durante la jornada del jueves en Montreal, tal y como recoge 'Motorsport'. "Ahora nos centramos en mejorar la gestión de energía y, sobre todo, la manejabilidad. Ese es el principal punto de mejora para bajar los tiempos por vuelta", aseguraba el nipón.

Alonso y Stroll llegan a Canadá este fin de semana / Aston Martin F1

Una manejabilidad que ocupó el foco tras la última carrera en Miami, en la que Fernando Alonso señaló la caja de cambios. El asturiano puso en el foco los problemas del monoplaza en los cambios de marcha, especialmente las bajadas en la entrada a curva. De esta manera, perdía toda la confianza en un momento clave en el pilotaje.

Un problema que sufren también otras fábricas de la parrilla, aunque se acentúa con la unidad de potencia Honda. Tras tres semanas de inactividad en pista, en Silverstone han estado trabajando en mejoras en el coche y en el motor. "No, no creo que el rendimiento vaya a cambiar", valoraba Fernano Alonso el jueves, tal y como recoge 'Motorsport'. El asturiano no confía en grandes cambios de manejabilidad antes del gran paquete de evoluciones que se espera para verano.

"Necesitamos cambiar tanto la fiabilidad, porque tuvimos algunos problemas que nos impidieron rodar correctamente en los entrenamientos libres y optimizar el tiempo en pista, como también mejorar la manejabilidad", opinó el asturiano.

Las necesidades del AMR26

El bicampeón tiene claro qué necesita para poder ser más competitivo. "Necesitamos cambios de marcha más suaves, tanto reduciendo como subiendo marchas, el freno motor… todas esas cosas que pueden darte un poco más de confianza para atacar las curvas", aseguró.

El paquete aerodinámico es otra de las cuestiones que se han abordado en las últimas semanas. El parón de cinco semanas entre Japón y Miami, y el de tres entre esta última y Canadá, ha favorecido a que el AMR26 vaya desarrollándose en distintas áreas y esta es una de ellas. Mike Krack, jefe de operaciones en pista en Aston Martin, confirmó el jueves que hay "modificaciones en el coche" para Canadá, aunque "son cambios de detalle en varias áreas, no tan visibles, pero que nos ayudarán a mejorar".

Solo media décima de mejora

Pero Alonso rebaja las expectativas, y tradujo en tiempo en pista lo que estas mejoras pueden suponer. "Con esa confianza, quizá haya media décima. No son los dos o tres segundos que nos faltan, así que no creo que vaya a cambiar mucho el rendimiento", expresó el español.

Para él y su compañero de equipo, Lance Stroll (quien además corre en casa), Canadá seguirá siendo un 'test'. Un test que se pondría cuesta arriba de aparecer la lluvia el domingo. "Puede llover el domingo, y entonces llegas a la carrera sin prácticamente vueltas en esas condiciones", se lamentaba.