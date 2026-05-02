Fernando Alonso llama a la calma pese al desastre. "El resto ha mejorado desde Japón, nosotros no"

Fernando Alonso arrancará desde la penúltima posición en la Sprint de Miami tras una sesión de clasificación que ha vuelto a poner en evidencia el enorme déficit del monoplaza de Aston Martin. El piloto asturiano ha caído eliminado en SQ1, tras protagonizar una aparatosa salida de pista en su último intento de vuelta rápida. Solo un piloto lo ha tenido peor que él, su compañero Lance Stroll, que se ha bajado del coche antes de que terminara la primera ronda, por un nuevo fallo en su AMR26.

En Libres 1 el equipo le ha preguntado a Alonso: "¿Qué tal las vibraciones?. Y él ha respondido: "Muy mal". Al final de la sesión matinal se tocaba ostensiblemente las manos, dejando entrever que el problema no se había solucionado pese a los esfuerzos de Honda en Sakura durante el parón de la F1.

Pero después de la clasificación sprint, Alonso ha reconocido que "las vibraciones han ido algo mejor, con algunas correcciones desde Japón y menos vibraciones en el motor". Sin embargo, el asturiano es consciente de que el coche de los de Silverstone está "muy lejos del resto", ya que "el rendimiento no lo hemos tocado. Todos los demás han mejorado sus coches desde Japón, pero nosotros sólo la fiabilidad, así que estamos un paso por detrás", ha señalado en declaraciones a F1TV.

"Es el mismo coche de Suzuka, el resto ha hecho mejoras y especialmente aquí, estamos un poco más atrás, con un gap más grande. Lo aceptamos. Nuestro programa este año es un poco diferente al resto. Tenemos que mantener la calma", ha zanjado.