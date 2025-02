Hamilton se diferencia de Alonso: "Nunca me compares con nadie más"

Lewis Hamilton, el nuevo piloto de Ferrari en la Fórmula 1 concedió una entrevista en la revista 'Time', donde también fue portada de la misma. El británico habló sobre el nuevo reto que es pilotar con Ferrari e ir en busca del octavo título.

La respuesta a Toto Wolf

El piloto también tuvo tiempo para responder a un comentario de Toto Wolf, su antiguo jefe en Mercedes. Wolf publicó en noviembre un libro llamado 'Inside Mercedes F1: Life in the Fas Lane'. En la publicación Wolf comentó la decisión de Hamilton de abandonar el equipo de Brackley: "nos ayuda porque evita el momento en el que tuviéramos que decirle al piloto más emblemático del deporte que había que parar. Estamos en un deporte en el que la agudeza cognitiva es extremadamente importante, y creo que todos tienen fecha de caducidad".

Para poder responder a la cuestión, Hamilton destacó el éxito de algunos deportistas de élite como Tom Brady y LeBron James. Las comparaciones con otros deportistas también llevaron a hablar sobre Fernando Alonso, actual piloto de Aston Martin de 43 años. El español junto a Hamilton son los únicos de la parrilla que superan los 40 años. Para Lewis, la edad no tiene nada que ver en su caso ni en los mencionados al responder a Toto Wolf. "Nunca me compares con nadie más" sentenció el británico.

Hamilton se impone a los comentarios

"Soy el primer y único piloto negro que ha estado en este deporte. Soy diferente. He pasado por mucho. He tenido mi propio viaje. No puedes compararme con otro piloto de Fórmula 1 de 40 años, pasado o presente, en la historia. Porque no se parecen en nada a mí. Tengo hambre, estoy motivado, no tengo esposa ni hijos. Estoy concentrado en una cosa, y es ganar. Esa es mi prioridad número uno" comentó Hamilton.

Aunque el de Ferrari no lo considerara en ese momento Alonso se encuentra en una situación similar. El español tiene como objetivo volver a ganar, aunque en este caso lo quiere hacer con un equipo en construcción, el cual espera convertir en campeón o por lo menos contribuir en el proceso. Al igual que Hamilton, Fernando Alonso vive por y para las carreras y ambos comparten su principal prioridad.

Envejecer en la F1

"El envejecimiento es un estado mental. Por su puesto que el cuerpo envejece, pero yo nunca seré un anciano", comentó Lewis. La relación de la edad en la F1 no fue el único tema que trató. Hamilton también explicó la emoción por vivir nuevas etapas. En esta situación, Ferrari es algo más especial a su edad: "Necesitaba volver a meterme en algo incómodo. Honestamente, pensé que todas mis primeras veces ya habían pasado. Tu primer coche, tu primer accidente, tu primera cita, tu primer día de escuela. La emoción que sentí al pensar: "Esta es mi primera vez con el traje rojo, la primera vez con el Ferrari". Nunca he estado tan emocionado, explicó.

El piloto de Ferrari también aprovecho para responder a otros comentarios negativos sobre su nueva etapa con la escudería italiana. Eddie Jordan, ex constructor de la F1, comentó hace meses que "era absolutamente suicida desvincularse de Sainz por Hamilton dada la buena relación entre Leclerc y el español".

Hamilton ignora las críticas

"Siempre he acogido con agrado la negatividad. Nunca, nunca respondo a ninguno de los hombres mayores, en última instancia, blancos, que han comentado sobre mi carrera y lo que creen que debería estar haciendo. La forma en que te presentas, cómo te desempeñas, disipa lentamente eso".

Hamilton ya ha tenido la oportunidad de debutar en Ferrari en los test de pretemporada, pero deberá esperar dos semanas más para hacerlo oficialmente en un Gran Premio para defender el color rojo de su monoplaza,