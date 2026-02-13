Fernando Alonso: "El año pasado pasábamos a 280km/h; ahora un chef podría conducir en la curva 12"

La tercera y última jornada de test de Bahréin, más allá de lo que sucedía en la pista, centró gran parte de su atención en un piloto en concreto: Fernando Alonso. El asturiano no se subió al AMR26 en una jornada en la que el trabajo recayó en su compañero, Lance Stroll, aunque sí que estuvo presente en el circuito apra atender a los medios de comunicación.

Después de la rajada del canadiense el jueves, la expectación era máxima con las valoraciones que pudiera hacer el veterano Fernando Alonso. Y es que el nuevo Aston Martin, el primero de la era Newey, había despertado muchas expectativas en una incierta temporada con el cambio de normativa que afectan entre otras cosas a la unidad de motor.

Tras unos pocos días de test, han sido varios los pilotos que se han mostrado críticos con los cambios, entre ellos Max Verstappen, quien afirmó que "para pilotar, no es muy divertido, honestamente. La palabra correcta es gestión". "No es Fórmula 1, se siente un poco más como un Fórmula E con esteroides", comentó el neerlandés.

Una opinión que comparte Fernando Alonso. Con la experiencia que acumula tras tantas temporadas en competición, al ovetense tampoco parecen convencerle demasiado los cambios. "La habilidad del piloto era un factor decisivo para lograr un tiempo de vuelta rápida. El año pasado hacíamos la curva 12 de Baréin al límite, pasábamos a 280 a fondo, hoy pasamos 50km más lentos porque no queremos desperdiciar energía y queremos guardarla para las rectas", indicó Alonso durante su charla con diferentes medios.

El piloto asturiano, como es habitual en él, no se mordió la lengua y tiró de ironía para afirmar que hasta "un chef puede conducir el coche en la curva 12 a esa velocidad. Los mejores gestores de energía tienen premios (no los mejores pilotos).

Épocas diferentes

“Son épocas diferentes. Toda esta gestión de la energía, sin duda, le quita un poco de ese "desafío puro" al piloto”, argumentó ante los micrófonos de 'Sky Sports', en una de las múltiples entrevistas que concedió durante la jornada.

“Como ya dije en la presentación del coche, creo que los monoplazas de finales de los 90 y principios de los 2000 eran los mejores para conducir: coches ligeros, con ese sonido característico de la Fórmula 1, donde el tiempo por vuelta lo conseguías arriesgando un poco más. Te lanzabas a las curvas rápidas a fondo, o levantando solo un pelín, sintiendo el coche... en definitiva, tomando riesgos como piloto”, analizó.

“Ahora, no se trata de tomar riesgos. Ahora el juego va de tener más energía disponible. Metemos toda la potencia en las rectas y, al llegar a las curvas, no queremos desperdiciarla. Así que, al final, lo que pasa es que por las curvas vamos bastante despacio para guardar toda la energía y tenerla disponible en la recta. Pero claro, al ir más lento en las curvas, la función principal del piloto se está perdiendo un poco”, lamentó Fernando Alonso.