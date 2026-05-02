Fernando Alonso, sobre su hijo Leonard: "La paternidad te cambia la vida, no quiero parar hasta que él me vea compitiendo"

Fernando Alonso (44 años) atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. El pasado marzo se convirtió en padre junto a la periodista Melissa Jiménez (38 años), un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en su día a día.

Apenas dos días después del nacimiento de Leonard, el asturiano ya estaba de vuelta en un circuito de Fórmula 1, compaginando la exigencia de la competición con la intensidad de sus primeras semanas como padre primerizo.

Reservado con su vida privada, Alonso ha roto su habitual discreción en el paddock del Gran Premio de Miami, donde ha compartido cómo está viviendo esta nueva etapa y cómo la paternidad está influyendo en sus decisiones profesionales.

La paternidad como motor de reflexión

"La paternidad te cambia la vida, no quiero parar hasta que él me vea compitiendo", confesó el piloto, que reconoce que su forma de ver el futuro ha cambiado desde la llegada de Leonard.

En la sesión de entrenamientos libres, Alonso explicó que aún no ha tomado una decisión sobre su continuidad: "Estoy abierto a todo. Probablemente, después del verano, me siente con el equipo y tome una decisión. Me lo estoy pensando, no voy a mentir. La paternidad te cambia la forma de ver la vida".

El bicampeón del mundo admite que no quiere prolongar su carrera indefinidamente: "No quiero correr cuatro o cinco años más", señaló. Pero sí contempla seguir uno o dos años adicionales si eso permite que su hijo pueda recordarlo en la pista: "Pensaba que, si corro uno o dos años más, si él tendrá memoria o alguna comprensión de lo que pasa en el paddock".

El sueño de compartir el paddock con Leonard

Alonso también expresó su deseo de que su hijo pueda vivir de cerca su mundo: "No me gustaría irme hasta que esté en el paddock y pueda subirse a mi coche. Serían momentos para recordar toda la vida".

El piloto reconoce que esta idea pesa en su decisión: quiere que Leonard sea consciente de quién es su padre en la pista y que pueda guardar esos recuerdos.

"Leonard tiene una madre increíble"

Más allá de lo deportivo, Alonso se sinceró sobre cómo está siendo la adaptación a la paternidad. "Estas tres primeras carreras han sido más difíciles", admitió, destacando el esfuerzo que supone compaginar el inicio del Mundial con los cuidados del bebé.

El asturiano no dudó en elogiar a su pareja: "Leonard tiene una madre increíble. Me está enseñando a cuidarlo, somos un gran equipo".

Con su habitual sentido del humor, Alonso reveló que incluso está intentando mejorar sus tiempos… cambiando pañales: "Soy muy rápido cambiando pañales, el tope debe estar en los 30 segundos", bromeó. También reconoció que "por la noche hay momentos de estrés" por no saber si ha colocado bien el pañal, aunque la rapidez sigue siendo su prioridad.

Entre el legado y la retirada

A sus 44 años, Alonso se encuentra en un punto de inflexión: no quiere alargar su carrera más de lo necesario, pero tampoco desea marcharse antes de que su hijo pueda verlo competir y comprender su mundo.

Su futuro sigue abierto, pero su motivación está clara: dejar un legado que Leonard pueda vivir, recordar y, algún día, entender.