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FÓRMULA 1

Fernando Alonso resiste: "Después del verano, esperamos hablar otro idioma…"

"Necesitamos hacer nuestro coche más rápido. Y para eso necesitamos encontrar dos o tres segundos", dice Alonso, que saldrá 21º en el GP de Mónaco

Fernando Alonso

Fernando Alonso / Aston Martin F1

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Jorge Peiró

Jorge Peiró

Mónaco

Mónaco ha dejado al descubierto todas las carencias del monoplaza de Aston Martin, que son muchas y van más allá del motor Honda. En un circuito donde acostumbraba a brillar y en el que hace tan solo tres años desafió al mejor Verstappen para terminar segundo, Fernando Alonso ha tocado fondo este sábado.

El asturiano arrancará 21º este domingo, solo por delante de su compañero Lance Stroll, confirmando que el AMR26 lejos de mejorar, parece que sigue dando pasos atrás. El coche arrastra un claro déficit de aerodinámica, problemas de subviraje y con la caja de cambios. Suficiente para que Alonso no tuviera ganas de hablar al final de otro día nefasto. "Es repetitivo, cada fin de semana lo mismo", decía molesto ante los medios españoles, manteniendo el 'veto' a DAZN.

"No hay gran diferencia comparado con ayer. Cambiamos mucho el set-up, pero el problema no es la configuración. Hay algunos problemas más fundamentales en el coche que solo cambiar una altura de la suspensión o una barra delantera o trasera. Teníamos un poco de esperanza aquí en Mónaco porque es un circuito diferente, pero ayer, ya en la FP1, vimos que éramos lentos aquí también", ha reconocido, frustrado.

"Es realmente asombroso. Cada fin de semana decimos que hasta después del verano no tendremos actualizaciones en el coche y que estamos detrás de la parrilla. Intentamos ir lo más rápido posible, dar algunas buenas vueltas y creo que hoy hice una buena vuelta aquí en Mónaco con el coche que tenía. Solo hay un coche igual al nuestro e intentamos presionar a los demás, pero no hay otra competición más que esa", ha lamentado Fernando.

"No hay mejoras, no. Los baches son muy difíciles, las alturas también. Perdemos la sincronización cuando vamos lentos en una curva. El eje delantero no está funcionando aquí, no está empujando. Y en Mónaco, obviamente, si no tienes la parte delantera fuerte, no puedes manejar el coche y ser preciso cerca de los muros. Así que no teníamos la suficiente confianza en el coche, por supuesto", ha comentado.

Sobre la actual generación de coches, que en su opinión son "los peores que hemos conducido en Mónaco", Alonso ha insistido: "No hay nada que hacer. Es lo que tenemos hasta 2030. Obviamente, no queremos rajar de nada. Estamos hablando de cambiar el motor para el año que viene y cambiar el reglamento para 2030. Eso te dice que nadie está contento con los coches actuales. Si son más públicos o no (los pilotos críticos), es su propia decisión. Pero en todo caso, es el mismo coche para todos hasta 2030".

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"Necesitamos hacer nuestro coche el más rápido hasta 2030. Y para eso necesitamos encontrar dos o tres segundos. Esos dos o tres segundos son una mezcla de motor, coche, interacción, entrega de energía, recuperación en las curvas, pero también de gastar eficientemente en las rectas, los paquetes aerodinámicos y la filosofía del coche. Hay miles y miles de cosas aquí y allá. Estamos tratando de reagrupar lo máximo que podemos para tener un paquete después del verano. Y después del verano, esperamos hablar un idioma diferente", ha zanjado, dejando un halo de esperanza.

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