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MotoGP

Fernando Alonso, ante un GP con sabor a despedida en el Circuit de Barcelona-Catalunya: "Promete ser inolvidable"

El piloto asturiano, embajador del trazado catalán desde mayo 2025, se mostró entusiasmado de regresar a un trazado en el que ha ganado dos veces a través de un mensaje en redes sociales

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Queralt Uceda

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La Fórmula 1 aterriza este fin de semana en casa, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en una cita que promete ser de lo más emocionante para los fans y también para algunos pilotos de la parrilla. Entre ellos, el embajador del trazado catalán, Fernando Alonso. El asturiano ha vivido grandes momentos en el Circuit a lo largo de su trayectoria, por lo que en la previa quiso mandar un mensaje a todos los fans.

La de este fin de semana será la última carrera en el trazado catalán hasta el curso 2028. El aterrizaje de Madring al calendario acabó desencadenando en una renovación del emblemático trazado catalán, pero en vez de anual, en años alternos hasta 2032. Los fans y pilotos son conscientes del tiempo que pasará hasta una nueva cita del trazado, en el calendario ininterrumpidamente desde 1991, por lo que es uno de los más históricos.

GRA209 MONTMELÓ (BARCELONA), 12/05/2013.- El piloto español de Ferrari Fernando Alonso celebra su victoria en el Gran Premio de España que se celebra en el Circuito de Catalunya en Montmelo (Barcelona). EFE/Andreu Dalmau

Fernando Alonso logró su última victoria en la Fórmula 1 en Barcelona / Andreu Dalmau / EFE

Se llegó a temer incluso que el trazado no lograse extender su contrato con 'El Gran Circo' después de que se confirmase que Madrid entraba en el calendario. Y es que la FIA llegó a afirmar que no pretendía que España contase con dos Grandes Premios a partir de 2026. No obstante, las largas y arduas negociaciones terminaron confirmando que finalmente, la cita se celebrará en años alternos compartiendo con Spa-Francorchamps.

Una renovación que celebró mucho Alonso, quien en mayo de 2025 se convirtió en embajador del trazado. El español ha logrado dos victorias en el que es su circuito de casa, en 2006, al volante del Renault, y una de las más especiales, en 2013 con Ferrari, que fue además su última victoria en la Fórmula 1.

Es por eso que, a cuatro días vista del inicio de la cita en Montmeló, el Circuit ha compartido un mensaje del asturiano a través de un vídeo, grabado desde Montecarlo, donde además Alonso sumó su primer punto esta temporada al volante de un AMR26 muy inferior al resto de coches de la parrilla.

"Hola a todos, Barcelona vuelve a respirar Fórmula 1. Del 9 al 13 de junio no os podéis perder el Fan Village de Plaza Catalunya, donde podréis disfrutar de muchas actividades y experiencias relacionadas con el Campeonato", comenzaba diciendo Fernando. "Y en muy pocos días os espero a todos en el circuit para vivir juntos un Gran Premio Barcelona-Catalunya que promete ser inolvidable. Quedan las últimas entradas, así que no os quedéis sin la vuestra", sentenciaba.

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Se trata de un mensaje cargado de significado, puesto que se desconoce si Fernando continuará en el Gran Circo más allá de 2026, por lo que podría ser su última carrera en el trazado catalán. Sea como sea, tendría que esperar hasta 2028 para correr allí de nuevo... sin duda, será un fin de semana especial para él, que tendrá su propia grada situada en la tribuna N del circuito.

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