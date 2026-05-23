Fernando Alonso explica su accidente: "Íbamos al límite. He bloqueado ruedas y desde ahí eres un pasajero hasta que te estrellas con algo"

La sesión de clasificación sprint del Gran Premio de Canadá supuso la cara y la cruza para los pilotos españoles. Por un lado, Carlos Sainz firmó una gran vuelta para acceder por primera vez esta temporada a la SQ3 y partirá este sábado en la sprint en la décima posición. Por otra parte, Fernando Alonso tuvo un accidente y se quedó fuera cuando luchaba en la zona de tiempos de acceso a la SQ2.

El asturiano asumió la situación con paciencia. "Es una pena. Íbamos empujando al límite desde la free practice y ahora en la crono también. He bloqueado las ruedas delanteras y desde ahí eres prácticamente un pasajero hasta que te estrellas con algo. En Canadá es lo malo y lo bonito de este circuito", resumió el piloto de Aston Martin. "Estas cosas pueden pasar y a ver si mañana podemos recuperar", zanjó al respecto.

Al ser preguntado sobre un posible problema en el AMR26, el asturiano se lo tomó con filosofía. "Bueno, estamos un poco por detrás en cuanto a ritmo, éramos 14º, creo, así que estábamos buscando siete u ocho posiciones más de lo que tenemos", comentó sonriendo.

Sainz, satisfecho

Wiliams dio un paso al frente en Miami metiendo a sus dos coches en los puntos y en Canadá las sensaciones siguen mejorando. Aunque Alex Albon no pudo participar en la sesión tras el accidente en los libres 1, Carlos Sainz defendió el fuerte colándose en la SQ3 por primera vez este curso.

Carlos Sainz, piloto de Williams / AFP7 vía Europa Press

"Ha sido una SQ muy buena para nosotros. Sobre todo la SQ2 creo que he hecho una vuelta muy buena que me ha permitido pasar a Q3 por primera vez este año", analizó el piloto madrileño tras la sesión. "Estoy muy contento, está siendo un inicio de temporada bueno para mi a nivel personal y esta SQ3 es un mini premio para los esfuerzos que está haciendo el equipo apra recuperar un poco la situación. A ver dónde estamos maána y ver si podemos ir recuperando", zanjó el de Williams.