Fernando Alonso (43 años), sobre su dieta: "Tengo una dieta como vegetariana, dejé de comer carne y pescado porque me sentía pesado"

Fernando Alonso, uno de los pilotos más longevos y respetados de la Fórmula 1, ha revelado que desde principios de 2024 ha modificado de forma profunda su alimentación.

El asturiano explicó que decidió reducir drásticamente el consumo de carne y pescado tras experimentar digestiones más lentas y una sensación constante de pesadez. Este cambio, según él mismo, ha sido determinante para mantener su nivel físico en un deporte que exige precisión, agilidad y resistencia.

La búsqueda de ligereza y bienestar

Alonso reconoce que no sigue una pauta estrictamente vegetariana, pero sí una alimentación "como vegetariana", basada en productos vegetales y con un consumo muy ocasional de proteína animal. El piloto describe este proceso como una transición gradual motivada por sensaciones físicas, no por razones éticas. Su objetivo era claro: sentirse más ligero, mejorar las digestiones y optimizar su rendimiento en pista.

A sus 43 años, Alonso continúa siendo un referente en la parrilla. Su capacidad para adaptarse y evolucionar ha sido una constante en su carrera, y ahora también se refleja en su estilo de vida. El cambio alimentario forma parte de una estrategia más amplia para prolongar su competitividad, demostrando que la Fórmula 1 no solo se gana en el monoplaza, sino también fuera de él.

El impacto en su día a día

El asturiano admite que "por lo general como poco", y que la reducción de carne y pescado le ha permitido sentirse más ágil y menos pesado.

En tono distendido, incluso bromeó con Pedro de la Rosa, asegurando que "Pedro come como tres yo". Más allá del humor, Alonso subraya que este ajuste ha tenido un efecto directo en su bienestar y en su capacidad para afrontar las exigencias de cada fin de semana de carrera.

Pedro de la Rosa y Fernando Alonso, optimistas de cara al GP de España / Aston Martin

La decisión de Alonso se suma a una tendencia creciente entre deportistas de élite que buscan mejorar su rendimiento a través de la alimentación. Aunque cada piloto sigue su propio camino, el caso del asturiano demuestra que pequeños cambios pueden marcar grandes diferencias. Su experiencia refuerza la idea de que cuidar la dieta es tan importante como entrenar, descansar o preparar la estrategia de carrera.

La alimentación como herramienta de rendimiento

Expertos en nutrición coinciden en que una dieta rica en vegetales y baja en carnes rojas puede mejorar la salud digestiva, cardiovascular y metabólica.

En el caso de Alonso, esta transición ha supuesto un aumento de fibra, antioxidantes y nutrientes esenciales, elementos que contribuyen a mantener un peso estable y una energía sostenida. Para él, la alimentación se ha convertido en una herramienta más para seguir compitiendo al máximo nivel.