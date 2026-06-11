Fernando Alonso decidirá su futuro en verano... pero ya está en el radar de varias escuderías

El 'media day' en el Circuit de Barcelona-Catalunya dejó como uno de los titulares más destacados la insinuación de Fernando Alonso de que esta podría ser su última cita como piloto de Fórmula 1 en el trazado catalán. Una noticia que encogía el corazón de los aficionados, quienes sintieron que el momento de despedirse de una leyenda del automovilismo está más cerca. En caso de una retirada a finales de este curso, eso sí, lo haría con una gran parte de la parrilla dispuesta a hacerse con sus servicios.

El bicampeón reconoció el jueves que "probablemente este domingo será mi última carrera aquí". Una información que no pilla mucho por sorpresa a los aficionados, puesto que el Gran Circo no volverá a Montmeló hasta 2028, como parte del nuevo contrato con años alternos del trazado catalán, que compartirá espacio en el calendario con el circuito de Spa-Francorchamps. Para volver al Circuit, el asturiano debería estar en parrilla en 2028.

Fernando Alonso durante la rueda de prensa en Barcelona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por el momento, eso sí, Alonso no ha dejado claro si continuará más allá de 2026. "Eso lo decidiré en verano", dijo el piloto español. "Sin embargo, si aún no tengo claro si voy a seguir, si voy a renovar para el año que viene, mucho menos sé lo que haré en dos años. Y Barcelona no estará en el calendario en 2027, sino en 2028", apuntó.

Y es que el parón de verano será esencial para ver si Aston Martin puede empezar a escalar posiciones durante los fines de semana de carreras, donde han tenido un rendimiento desastroso en comparación a las expectativas que tenía el proyecto del AMR26 en pretemporada. “Es un largo camino desde atrás esta vez para nuestros coches, pero es genial estar de vuelta. Hemos estado trabajando en actualizar el coche y en la actualización que tendremos lista probablemente antes del parón de verano”, dijo Adrian Newey durante el fin de semana en Mónaco.

Verano, el momento clave

La retirada no sería la única opción de Alonso, tal y como apunta ahora el periodista Lawrence Barretto, especializado en Fórmula 1. Al parecer, varias escuderías estarían interesadas en hacerse con sus servicios y su decisión dependerá, en gran medida, del éxito de las mejoras que se esperan en Silverstone para el mes de julio.

No es nada extraño. El asturiano será, sea como sea, una de las piezas claves de un mercado que se antoja movido. También lo será Max Verstappen, quien también insinuó una posible retirada debido a su descontento con el nuevo reglamento de Fórmula 1. El neerlandés también ha sido vinculado con Mercedes. Habrá que esperar para saber cómo se resuelven estas incógnitas.