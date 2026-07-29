Fernando Alonso cumple 45 años: un veterano incombustible en busca de un sueño

Dos títulos mundiales, 23 temporadas y 438 Grandes Premios en la Fórmula 1 a sus espaldas avalan la trayectoria de Fernando Alonso. El piloto asturiano cumple 45 años y sigue siendo una de las grandes figuras del mundial, el piloto que muchos equipos sueñan con tener. Y no es solo una forma de hablar, pese a ser el más veterano de la parrilla actual (le sigue Lewis Hamilton con 41) sigue despertando interés y siendo objeto de los rumores de mercado.

Su edad, lejos de ser un handicup, se ha convertido en un argumento y el espejo en el que se miran sus rivales. Aún con el coche menos competitivo es capaz de intentar divertirse, pelear y mirar hacia adelante. Un espíritu que le ha acompañado a lo largo de su carrera y que le ha generado un total de 106 podios, 32 de los cuales en el primer escalón; además de 22 poles y hasta 26 vueltas rápidas con seis escuderías distintas.

Alonso 45 años coches trayectoria 05 / Marc Creus

¿Futuro en verde?

Recientemente se ha situado al ovetense de nuevo en la órbita de Alpine, aunque el propio piloto se ha encargado de apartar esa posibilidad. "Mi compromiso con Aston Martin va más allá de mi tiempo como piloto. Creo en este proyecto y tenemos a las personas adecuadas", aseguró recientemente. Aunque su continuidad en el campeonato sigue siendo una incógnita su renovación parece cada vez más cerca, sobre todo si el AMR24B da sus frutos.

Se esperaba mucho del AMR26, el primero de la era Newey, el primero del proyecto ganador creado por Lawrence Stroll, pero el cambio de reglamentación ha supuesto un lastre para un monoplaza que no se ha acercado, ni de lejos, a las expectativas puestas en él.

Kimi Raikkonen junto a Fernando Alonso, Stefano Domenicali y Felipe Massa en el podio del GP de España / EFE

Optimismo con la versión 'B'

Tras once carreras, el balance de Aston Martin es de tan solo un punto, el conseguido por el epañol en el Gran Premio de Mónaco. Una travesía por el desierto que podría haber llegado a su fin. En el pasado Gran Premio de Hungría la escudería de Silverstone puso sobre la pista un primer paquete de mejoras, un chasis nuevo que ha dado un empujón al monoplaza , mejorando su manejabilidad. Eso se notó en la pista con Fernando Alonso cruzó la meta en 14ª posición, su mejor resultado después de la cita en el Principado.

Fernando Alonso en el Gran Premio de Hungría / EFE

Buenas sensaciones que podrían mejorar después del verano, con la llegada del nuevo motor prometido por Honda que se estrenará en Zandvoort, en el Gran Premio de Países Bajos (del 21 al 23 de agosto).

La mejora no será inmediata y probablemente no será suficiente para sacar rendimiento este curso, pero sí para hacer recuperar la ilusión en el proyecto y, de paso, conseguir que Alonso siga motivado con el proyecto en busca de la ansiada 33, una victoria que se le resiste desde el Gran Premio de Catalunya de 2013, cuando subió al primer escalón del podio por última vez.