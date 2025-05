Fernando Alonso: "No sé si correré en 2027"

Fernando Alonso no empezó la temporada de la mejor manera. Tras completar las primeras ocho carreras de la temporada, el piloto asturiano todavía sigue acumulando ceros a la clasificación general. Dados los resultados en este inicio, Alonso empieza a plantearse su futuro en la competición.

Las prestaciones del monoplaza de este año se alejan de las cualidades de pilotaje del piloto español, dejándole fuera de los puntos por diferentes motivos. La esperanza de Alonso es Adrian Newey, aunque con el vigente coche no hay demasiado margen de desarrollo, el ingeniero ya trabaja en el monoplaza de la próxima temporada.

A pesar de la incerteza de su futuro en la Fórmula 1, Fernando concedió una entrevista a la 'Agencia EFE' y a 'Mundo Deportivo'. Alonso asumió el rol como nuevo embajador del Circuit de Catalunya-Barcelona, trazado que por ahora acoge el único Gran Premio en España.

'Alonsomanía'

"Me hace ilusión, porque allí fue la primera vez que sentí la 'alonsomanía', cuando vi las gradas llenas de azul, con las banderas de Asturias. Muchos de los recuerdos más bonitos que tengo de mi carrera y de compartir con la afición española están vinculados al Circuit" recordó Alonso en la entrevista.

Por ahora la renovación del trazado catalán todavía está en dudas, pero Fernando tiene claro que el circuito debe quedarse en el campeonato: "La Fórmula 1 y el Circuit van un poco de la mano. La F1 sin el Circuit se quedaría coja, porque hemos dado más vueltas allí que en ningún otro sitio del mundo".

El futuro de Alonso

Aunque todavía no tenga claras sus intenciones en el futuro, el asturiano quiere mantener el vínculo entre el trazado y la F1. "Bueno, no sé si correré en 2027. De momento solo tengo contrato para el 26. Lo decidiré el año que viene, pero ojalá que el Circuit tenga continuidad, que seguro que la va a tener".

"Las victorias en España son muy especiales; tuve la inmensa suerte de ganar dos veces en Barcelona y otra en Valencia. Son momentos que te quedan grabados toda la vida. En cierta manera, me hace ilusión que mi última victoria haya sido en España, pero como ha sido ya hace muchos años hay que renovar eso. Ojalá la siguiente llegue pronto".

La temporada 2026 en las manos de Newey

El desarrollo del monoplaza de Aston Martin está lleno de incertidumbre, incluso para Alonso: "Es difícil de prometer o decir nada al 'alonsismo' ahora mismo, porque no tenemos ningún dato fiable que nos pueda decir si vamos o no por el buen camino. Estamos trabajando en el coche del 2026, pero un poco sin ninguna referencia de otro coche; solo lo que vemos del nuestro. Entonces, hay que confiar en nuestra gente, en nuestras instalaciones, en nuestros técnicos. En Newey y eso quizá sé la mayor seguridad. No tenemos nada fiable, pero sí que tenemos al mejor haciendo el coche. Eso tiene que ayudar, sí o sí".

La temporada 2026 será clave para determinar el futuro de Fernando Alonso en la F1, el cambio de reglamento marcará a toda la parrilla del próximo año. Los buenos resultados brindados de la mano de Adrian Newey podrían prolongar la estancia de Alonso en la competición.