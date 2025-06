Fernando Alonso no contempla su retirada en 2026: "No será el último año"

La compleja temporada que está viviendo Fernando Alonso con Aston Martin no frena las ganas del piloto asturiano de mantenerse en la Fórmula 1. El equipo británico lo está apostando todo para la siguiente temporada, donde el nuevo reglamento revolucionará la categoría. Aston Martin cuenta con Adrian Newey, uno de los mejores ingenieros de la Fórmula 1, para imponerse ante el resto de equipos en 2026.

En esta temporada, Fernando no consiguió los primeros puntos hasta la novena carrera del año por diferentes adversidades surgidas en los Grandes Premios. La edad y ser el piloto de mayor edad en la parrilla no son factores que altere la decisión del piloto español. Alonso cuenta con el contrato para esta temporada y con un acuerdo para competir en las siguientes temporadas junto a Aston Martin.

Las sensaciones en la pista

Alonso aprovechó para hablar con 'PlanetF1' sobre el momento de su retirada en los siguientes años: "Hay que sentirlo cuando llega el momento, y yo todavía no lo siento. El rendimiento del próximo monoplaza podrá marcar los tiempos de la retirada del piloto asturiano de la F1. Las esperanzas del equipo y de Alonso están puestas desde el primer Gran Premio de la temporada 2026. "Será muy importante, sí. No será el último. Creo que necesito ver cómo empieza el año que viene y qué tan motivado estoy. Cada año, el ánimo al comenzar la temporada es diferente".

El regreso de Fernando

"Corrí mi primera carrera de karts a los tres años. Ahora tengo 43. Durante 40 años, he tenido un volante en mis manos y sé que un día tendré que parar. Es una decisión importante que considerar detenidamente. Ya dejé la Fórmula 1 una vez en 2018 y volví porque lo necesitaba. La próxima vez que tome la decisión tiene que ser 100 por ciento segura" recordó el asturiano.

"Me siento feliz cuando estoy en la parrilla, cuando termino la carrera el domingo, aunque los resultados no sean buenos en este momento". Alonso tiene claras cuáles serán las señales para abandonar definitivamente la Fórmula 1: "El cronómetro también me dirá cuándo tengo que parar". Aunque las prestaciones de Aston Martin la próxima temporada será uno de los puntos clave para la decisión.