Fernando Alonso confirma que "la mamá y el bebé están bien, estoy superfeliz"

Fernando Alonso ha llegado a Japón este mismo viernes, justo a tiempo para subirse al coche en la segunda sesión de entrenamientos libres en el circuito de Suzuka. "El padre ya está aquí" ha informado en redes sociales Aston Martin. Y aunque normalmente muchos en el paddock y entre sus seguidores se refieren a él como "padre", esta vez es en el sentido literal, ya que Fernando acaba de estrenar paternidad junto a la presentadora Melissa Jiménez.

Poco dado a hablar de su vida privada (de hecho, tras tres años de relación, solo ha colgado una foto en la que se veía a Melissa difuminada a su lado en el cristal de un coche), Alonso no ha tenido más 'remedio' que hablar de su primer hijo ante los micrófonos de DAZN, a preguntas de Tomás Slafer, al término de la segunda sesión de ensayos libres, en los que ha acabado 19º.

"Nunca te imaginas nada, viene lo que viene. Tienes estrés y preocupación para que todo salga bien, pero afortunadamente todo ha salido bien. Tanto la mamá como el bebé están bien. Es un momento superfeliz, muy especial", ha concedido Fernando visiblemente emocionado.

Fernando, con jet lag tras saltarse la noche europea para llegar a Japón, ha sido menos optimista en cuanto al rendimiento del Aston Martin. Sabe que le tocará sufrir este fin de semana con un coche que sigue muy lejos del resto de la parrilla y que por ahora aún no ha completado una carrera en 2026.

" Ahora pasamos al trabajo, a ver qué se puede hacer aquí. En la FP2 no tuvimos grandísimas sensaciones en cuanto al coche. Sigue siendo lo mismo que teníamos", ha valorado Alonso. Sobre las mejoras aerodinámicas que incorpora el coche, un nuevo alerón delantero y retoques en el suelo, el asturiano ha explicado que "no he notado gran cosa. Estamos muy atrás en prestaciones y debemos trabajar para mejorar".

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"Estamos en la casa de Honda, debemos estar aquí y apoyarles. Ojalá poder terminar la carrera por primera vez en el año. Completar todas las vueltas es el objetivo", ha cerrado.