Fernando Alonso, en clave de futuro: "Tener una buena carrera antes de decidir, ayudaría"

La margarita del futuro de Fernando Alonso sigue deshojándose. En Silverstone han caído un par de hojas más, en su encuentro con los medios en el paddock. La primera, los plazos sobre la famosa decisión sobre su futuro, sobre si renovará con Aston Martin o no pues no tiene contrato para el año que viene. La primera pregunta de la rueda de prensa, en la frente. ¿Van las mejoras de Hungría directamente relacionadas con tu futuro?”

“Pensaré en ello en el parón de verano, no puedo decir que esté realmente conectado, si el coche es bueno o malo, hay otros factores que tengo que valorar, como si este deporte va en la buena dirección. Por ejemplo, en las dos próximas carreras habrá experiencias diferentes al pasado en Silverstone y Spa, dos circuitos hermosos que no van a ser divertidos de pilotar, eran muy divertidos en otras épocas como en el efecto suelo. Va a ser bastante triste para el piloto y espectadores", ha comenzado.

"Si el coche no ha mejorado mucho en Budapest, tenemos otra mejora (la del motor). El coche será totalmente diferente el año que viene, con otro concepto, sería genial tener una buena carrera en Hungría antes de irme de vacaciones, eso ayudaría”, ha expresado sobre la influencia de apreciar una evolución real de Aston Martin.

La mejora de motor, por cierto, tendría que llegar en Zandvoort, justo después del parón. No obstante, tiene que haber novedades en la carrera de Budapest para animar y convencer al asturiano: “Creo que es importante ver la dirección que tomamos. Desde los test de Bahrein, el equipo tomó la decisión de esperar a un paquete adecuado. No sabíamos si era en la carrera siete o en la doce, pero sabíamos que aquella era nuestra posición de comienzo. No es suficientemente buena. Nos faltan muchas cosas: potencia, caja de cambios, motor… necesitábamos reagruparnos y tener un plan", ha añadido Alonso.

Su expectativas son altas, pero realistas: "Creo que todos los fans nos quieren ganando y luchando por el Mundial. No será este año, la mejora nunca va a ser suficiente, siempre faltará un paquete. Esto tiene que ser claro para los fans: trabajamos día y noche para mejorar. ¿Ganaremos el Mundial? No este año. Este es solo el primer paso, no puede ser el último”, ha advertido.

“Es importante para mí sentir en Hungría que entendemos las debilidades del coche, especialmente en el paquete de aero nuevo, que es el primero que viene. Luchamos con temas muy específicos este año y si se han mejorado en Hungría y podemos llevar el coche al máximo, creo que hay un camino muy claro y un buen impulso que podemos coger para el próximo año. Eso es lo más importante para mí”, ha comentado el asturiano sobre el gran paquete aerodinámico que llegará en Hungaroring. Con “tantos componentes nuevos que hay que hacer una larga lista”, apunta el equipo. Hay muchas esperanzas en el Gran Premio que puede cambiar su tendencia.

Al bicampeón español le han preguntado por futuros retos e ilusiones cuando se retire, como completar el Camino de Santiago: “Quiero hacerlo algún día, pero no será exactamente después de mi retiro. Especialmente ahora con mi hijo de tres meses de edad, no puedo pensar en pasar tres semanas caminando por España con él. Tendré que esperar un par de años, pero definitivamente tengo desafíos, la mayoría de ellos son relacionados con el motorsport", ha revelado Fernando.

"Quiero ganar el Dakar, como he dicho muchas veces, quiero ganar en distintas disciplinas, como en resistencia, mejor si Max (Verstappen) quiere hacerlo algún día también. Cuando deje de correr, me gustaría continuar con este equipo en un nuevo rol, he estado 26 años en la F1 y creo que puedo ayudar al equipo, probablemente soy el segundo o tercer más experimentado en el equipo en este momento. Pero creo que hay cosas para las que puedo ser útiles para el equipo y prefiero usar esa experiencia antes que estar en casa mirando el equipo”, ha zanjado.