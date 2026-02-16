Fernando Alonso celebra la renovación de Barcelona en el calendario de Fórmula 1

Tras meses de larga agonía, el Circuit de Barcelona-Catalunya y la Fórmula 1 hicieron oficial la ampliación de contrato del trazado catalán para albergar carreras hasta el año 2032. El Circuit acogerá de forma alterna con Spa-Francorchamps una cita cada dos años, previstas para 2028, 2030 y 2032, tal y como ya avanzó SPORT. Una buena noticia para el 'motorsport' español y sus fans, que podrán disfrutar de dos citas en su territorio durante cuatro temporadas con la llegada del circuito urbano de Madring al calendario.

Las reacciones no han tardado en llegar. Y de hecho, una de las más esperadas era la de Fernando Alonso, embajador del Circuit. El piloto de Aston Martin hizo oficial su colaboración con el trazado catalán el pasado mayo de 2025, una de las muchas estrategias del trazado para reivindicar su candidatura al calendario en medio de las negociaciones de renovación.

Se trata de un trazado muy especial para el bicampeón, puesto que empezó a competir en él a una edad temprana y acumula un total de siete podios y dos victorias. “Es un honor y un privilegio y estoy muy contento de ser embajador del Circuit de Barcelona-Catalunya, tan especial para mí y para toda la afición española, que nos ha dado tantas alegrías. Es un circuito muy ligado a mi carrera porque fue el primero en el que probé un monoplaza, cuando aún estaba en karting. Es el trazado en el que, seguro, he dado más vueltas en toda mi vida, desde los tests de pretemporada de la F1 a las carreras y otras actividades que se han realizado", dijo entonces el piloto, que ya cuenta con su propio espacio en el circuito, 'Alonso Land', situado en Pelouse y Tribuna N.

Es por eso que Alonso no ha tardado en celebrar la noticia a través de sus redes sociales. "Grandísima noticia e importante para todos. Enhorabuena al Circuit. ¡Todos juntos en el Gran Premio de casa el próximo junio!", decía el asturiano, sin duda uno de los grandes reclamos para la afición a nivel mundial pero, especialmente, en España. Y es que, durante mucho tiempo, el Circuit de Barcelona-Catalunya ha sido el único trazado en suelo ibérico.

La reciente incorporación es el circuito urbano que se encuentra en construcción en el IFEMA de Madrid y que recibe el nombre de Madring. Se espera que 'El Gran Circo' aterrice en él del 11 al 13 de septiembre, como 16ª cita de la temporada 2026, de las 24 que están previstas. Sin duda, un chute de energía para el otro piloto español de la categoría, Carlos Sainz, que tendrá por fin un Gran Premio en su Madrid natal.