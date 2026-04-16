Fernando Alonso, a la cabeza de los pilotos con trayectorias más 'ancianas' en la Fórmula 1

A lo largo de las últimas semanas y debido a la situación en Aston Martin, se ha especulado mucho sobre el futuro del Fernando Alonso en la Fórmula 1. Sin noticias sobre una posible renovación, el futuro del asturiano está en el aire y en tan solo unos meses, concretamente el 29 de julio, cumplirá 45 años. Un dato que llama la atención, puesto que debutó en el 'Gran Circo' con 19 años, concretamente el 4 de marzo de 2001. Estas cifras le permiten liderar un ránking digno de admirar: el de piloto con más temporadas en la élite del automovilismo mundial. Y en esta misma lista, hay otro piloto que también sigue en activo.

La realidad es que el pasado curso el mismo entorno de Alonso confesó que al español le gustaría colgar el casco y el mono con buen sabor de boca. Algo que no sucedería, desde luego, a finales de esta temporada. Aunque queda mucho campeonato por delante aún, la realidad es que el AMR26 es el peor monoplaza de la parrilla en la actualidad, y sufre de fiabilidad y falta de velocidad, especialamente a la hora de entrar en curvas rápidas y en la salida de cada una de ellas. Y pese a que se espera que haya un proceso a medida que pasen las carreras, nada apunta que el proyecto sea competitivo a corto plazo.

¿Seguirá Alonso en 2027?

Se esperaba que si el coche de 2026 , el primero diseñado por Adrian Newey y Honda, hubiera sido lo competitivo que se esperaba antes del inico de curso, probablemente esta habría sido la última temporada del piloto asturiano en Fórmula 1. Pero la realidad es esta y es posible volver a ver al asturiano en la parrilla para 2027. "Por ahora me siento capaz de rendir al cien por cien y cuando vea que no es así, simplemente, me iré", dijo Alonso el pasado curso.

De seguir, sería su temporada número 24 en la Fórmula 1. Y eso que se tomó una pausa entre 2018 y 2021. Ya superó hace varias el récord que estableció el brasileño Rubens Barrichello, retirado en el año 2011. 'Rubinho' debutó en 1993 y a lo largo de su trayectoria profesional pilotó para seis equipos distintos, acumulando un total de 11 victorias, 68 podios y 14 pole positions. El total de esta trayectoria, 19 temporadas.

Pilotos con más temporadas disputadas en la Fórmula 1 Fernando Alonso: 22 temporadas (23ª a finales de este curso) Rubens Barrichello: 19 temporadas Michael Schumacher: 19 temporadas Kimi Raikkonen: 19 temporadas Lewis Hamilton: 19 temporadas (20ª a finales de este curso) Graham Hill: 18 temporadas Jenson Button: 18 temporadas Riccardo Patrese: 17 temporadas Jack Brabham: 16 temporadas Jo Bonnier: 16 temporadas

Las mismas que otra leyenda, Michael Schumacher. El 'Káiser' debutó en 1991 y compitió ininterrumpidamente hasta 2006, ganando siete títulos mundiales durante ese tiempo. Anunció su retirada y volvió en 2009 como sustituto de Felipe Massa tras su grave accidente en la clasificación del GP de Hungría. Y en 2010, inició una nueva etapa en Mercedes que terminaría a finales de 2012 con la llegada de Lewis Hamilton para 2013.

Hamilton... quien pronto podría superar al alemán, a Barrichello y tambien a Kimi Räikkönen (se retiró en 2021 tras 19 temporadas) en este mismo ránking. El británico es, junto Alonso, el único en activo en el 'Top 10' de pilotos con más temporadas. Esta es la temporada número 20, por lo que acumula 19 a las espaldas.

Hamilton aún tiene cuerda

Y aunque su futuro también ha sido objeto de especulaciones, especialmente tras su 'annus horribilis' en su primera temporada con Ferrari en 2025, ahora Lewis se encuentra en una espécie de segunda juventud. "Me siento muy fresco, mientras que Arvid (Lindblad) dice que tiene 18, yo siento que tenga 18 también, todo está en la cabeza. Me siento genial", explicó antes de que arrancara el Mundial. En las primeras carreras de este curso se ha mostrado competitivo e incluso logró su primer podio con la escudería de Maranello, el primero desde el GP de Las Vegas de 2024. Todo parece que tanto él, como Alonso, seguirán añadiendo temporadas a esta lista.