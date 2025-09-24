Fernando Alonso: "Aston Martin tiene todas las piezas para ganar un Mundial"

Fernando Alonso afronta una de las etapas más trascendentes de su carrera con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada, pero con la ambición intacta. A sus 44 años, el bicampeón del mundo habla sin rodeos sobre el futuro de Aston Martin y la gran revolución que vivirá la Fórmula 1 en 2026. Un cambio reglamentario que, en su opinión, puede resetear la jerarquía de la parrilla y abrir una ventana única para quienes han trabajado a largo plazo.

"Estoy convencido de que Aston Martin peleará y ganará un Mundial en el futuro", asegura el asturiano. "La única duda es cuándo. En mi caso, quiero saborear el éxito de este proyecto, pero sé que hace falta tiempo para que todas las piezas encajen".

El símil con el ajedrez ha acompañado la conversación, pero Alonso es claro: no juega a ese deporte. Lo suyo son los circuitos. La metáfora, sin embargo, le sirve para explicar la estructura del equipo: Adrian Newey como la reina capaz de cambiar el juego con un movimiento, Andy Cowell y Enrico Cardile como los estrategas de largo alcance, Honda y Aramco como rocas que sostienen el tablero. Y él, el rey que puede dar sentido al conjunto.

Newey, como un jugador de ajedrez para Alonso

La llegada de Newey es clave en el discurso de Alonso: "Es el mejor diseñador de la historia de nuestro deporte. Todo lo que hace tiene un motivo, incluso una respuesta sencilla suya te obliga a usar toda tu capacidad mental para entenderla. Para él es obvio, para el resto no tanto. Es como un jugador de ajedrez: siempre está varios movimientos por delante".

El horizonte, eso sí, está marcado: "Cuando alguien me dice 2026, lo primero que pienso es ‘oportunidad’. Con las normas actuales, la distancia con los líderes es demasiado grande, imposible de cerrar en un año. Pero en 2026 todo se reseteará, y entonces dependerá de nosotros hacer mejor trabajo que los demás".

Alonso reconoce que prepara la nueva era con disciplina pero sin obsesión: "En cuanto al estilo de conducción o al entrenamiento, no cambiaremos nada. Lo importante será estar listos para la temporada más larga de la historia. El invierno será muy corto: de mediados de diciembre a principios de enero. Habrá que afrontarlo con preparación mental, porque nos espera un año de enero a diciembre prácticamente sin descanso".

Fernando Alonso tiene claro el protagonismo de Aston Martin la próxima temporada / AP

La evolución inicial de los coches será brutal, y ahí la comunicación entre pilotos e ingenieros será decisiva. "Como pilotos sentimos cosas que no aparecen en los datos. Frenas en la curva 1 y notas algo extraño, lo cuentas, y puede ser la clave para que el equipo reoriente una idea. Nuestra labor es traducir sensaciones en mejoras técnicas".

También se muestra intrigado por las nuevas herramientas de pilotaje que estrenará la F1: aerodinámica activa, modos de baja resistencia y un botón manual de potencia extra. "Es una oportunidad para pensar distinto. Cuando compites no solo buscas la vuelta ideal, también cómo usar esas armas para defenderte o atacar. Ahí puedes marcar la diferencia".

Entenderá rápido los problemas

¿Le beneficiará la experiencia frente a la juventud? Alonso sonríe: "He conducido coches muy distintos en mi vida. Lo que aparezca en 2026 tendrá similitudes con algo que ya viví. Eso me permitirá entender rápido los problemas y oportunidades, y explicarle al equipo qué necesitamos".

El bicampeón no esconde que su retirada está cerca, pero tampoco fija un final. "No necesito seguir corriendo. Estoy aquí para ayudar a Aston Martin a ser campeón del mundo. Si las cosas salen bien, será un buen momento para parar, porque llevo muchos años buscando un coche competitivo. Si por fin lo tengo, sería la mejor forma de cerrar mi carrera".

Y entonces deja caer su reflexión más sincera: "Digamos que si somos competitivos, hay más posibilidades de que me retire. Si no lo somos, será muy difícil renunciar sin intentarlo otra vez".

A menos de un año del gran cambio reglamentario, Alonso vuelve a demostrar por qué sigue siendo un referente: no solo por su pilotaje, también por su visión estratégica y su capacidad de poner el foco en lo esencial.