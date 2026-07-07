Fernando Alonso alza la voz contra el acoso en la F1: "Todos merecen respeto"

Lo malo de los fanatismos es que, en muchas ocasiones, acaban derivando al odio. Y más si el piloto al que se admira está en potencial riesgo de impactar con otro piloto a 300 km/h. En los últimos meses, varios miembros de la parrilla de Fórmula 1 han sido objeto de acoso a través de las redes sociales. Y en el Día Mundial del Acoso Online, celebrado este martes 7 de julio, varios rostros destacados del 'Gran Circo' se han plantado para denunciarlo.

Fue a principios de temporada cuando la FIA tuvo que intervenir en las amenazas de muerte qu recibió Esteban Ocon, tras un incidente en el que se vio involucrado Franco Colapinto. También en el pasado Yuki Tsunoda y Jack Doohan fueron víctimas de acoso en redes, el primero por un incidente con el argentino y el otro por ser escogido como piloto titular en Alpine durante las seis primeras citas de 2025 en vez del mismo Franco.

Es por eso que, coincidiendo con una fecha tan significativa, la FIA ideó una jornada para hacer más seguros los espacios online relacionados con el deporte. Al acto, celebrado durante el fin de semana en el emblemático Silverstone (Gran Bretaña), asistieron rostros como Mohammed Ben Sulayem, presidente de la federación internacional, y pilotos como Fernando Alonso, Franco Colapinto, Andrea Kimi Antonelli y Esteban Ocon, además del CEO de McLaren, Zak Brown.

Uno de los que habló alto y claro fue Fernando Alonso. "No importa si estás en un equipo diferente o apoyas colores diferentes, todos merecen respeto. Juntos, podemos hacer del deporte y del mundo un lugar mejor. Necesitamos trabajar todos juntos en esto", expresó el asturiano.

Precisamente, Ocon, uno de los afectados, también se pronunció al respecto. "Si empiezas a aceptar eso, aceptas que esto es la realidad, esto es la normalidad, y eso no es así", expresaba el francés, piloto de Haas.

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Kimi Antonelli es ahora líder del mundial con 179 puntos, 25 por delante de su compañero de box, George Russell. Ser líder implica, en muchas ocasiones, toparse con comentarios desagradables. "Aunque seamos atletas profesionales, seguimos siendo humanos. Que seamos figuras públicas no significa que merezcamos el acoso online", expresaba el jovencísimo piloto de Mercedes.