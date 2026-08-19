Fernando Alonso (45 años): “Mis padres veían mis carreras en un canal alemán. La Fórmula 1 parecía un deporte para la élite, y sentía que no formaba parte de ella”

Con 45 años a sus espaldas, Fernando Alonso sigue compitiendo al más alto nivel. Es el piloto más veterano de toda la parrilla de la F1 y cuando debutó la mayoría de sus rivales o no habían nacido, o todavía eran unos niños. El actual ganador de la temporada 2025, Lando Norris, llegó al mundo en 1999 y no debutó hasta 2019, solo para poner en perspectiva la carrera del asturiano.

Es uno de los referentes de la fiebre del automovilismo en España. Su historia de amor con las cuatro ruedas empezó de niño, en el karting: "Obtenía buenos resultados, pero, sinceramente, para mí y mi familia, la Fórmula 1 parecía inalcanzable en aquel momento", comentaba durante una charla organizada por Aston Martin, su actual escudería. "Siempre pensamos que mi futuro podría estar relacionado con el automovilismo, pero a nivel regional y quizá como mecánico, no como piloto profesional", añadía.

Fernando Alonso es actualmente el piloto más veterano de toda la parrilla de la F1. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La realidad, finalmente, fue que su talento le permitió ir escalando hasta encontrarse de frente con la oportunidad de llegar arriba. Uno de los que más le motivaron a ello fue Carlos Sainz (el padre, claro): "Fue un momento muy especial estar sentado junto a él. Era la figura más importante del automovilismo en España en aquel momento, y sigue siendo una de las más importantes en nuestro país", explicaba sobre una invitación del madrileño durante una exhibición en Oviedo cuando Alonso todavía competía en los karts.

Tampoco se olvida de Pedro Martínez de la Rosa, ni de Marc Gené, dos figuras que le hicieron pensar que llegar a lo más alto quizás no era tan utópico: "La F1 parecía un deporte para la élite, y sentía que no formaba parte de ella", aunque tras conocerles, "tuvo la sensación de que el deporte era un poco más accesible y 'amigable' para todos, no solo para la élite".

Fernando Alonso celebra orgulloso su primer Mundial en 2005, desde el circuito de Brasil. / IMAGO

El alto coste de tomar partido en esta disciplina deportiva hacía que la mayoría de las personas en España no pudieran permitírselo, por lo que la F1 se veía como algo demasiado exótico: "Mis padres veían mis carreras en un canal alemán", comentaba sobre la dificultad de seguir este deporte en el pasado antes de que se democratizaran las retransmisiones en España, justamente a partir de la explosión de Alonso.

Más espectadores, más allá de la ilusión que generó en esos primeros años con Renault, también implicaban mayor presión: "Parecía que todo el país había descubierto el deporte y les encantaba. Fue un cambio enorme en tan solo unos años".

Minardi y un joven Alonso, en su debut en F1 en 2001. / X

De hecho, recuerda el apoyo de su gente más cercana durante la primera etapa en la parrilla: "Mis amigos del colegio venían a verme. Viajaban en caravanas de autobuses desde todas partes: Asturias, Madrid, Valencia...", explicaba.

Desde entonces, Fernando Alonso ha conseguido situarse en el olimpo del deporte español junto a nombres de la talla de Rafa Nadal, Pau Gasol o Andrés Iniesta.